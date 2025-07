Z divočiny na MS vyšly lépe Španělky. Do osmifinále půjdou Češky ze třetího místa

czo Daniel Czolko Autor:

20:17

Jedno vítězství, dvě porážky, třetí místo. S takovou bilancí zakončily české basketbalové reprezentantky do 19 let základní skupinu domácího mistrovství světa v Brně, když nestačily 44:57 v tvrdém a místy i emotivním duelu na Španělsko. V osmifinále, do kterého postupují všichni účastníci šampionátu, vyzvou druhý nejlepší celek skupiny C – Austrálii, nebo Francii.