Marný osmifinálový odpor mladých Češek, MS v Brně dohrají zápasy o umístění

Kateřina Kalná bojuje v osmifinále s Francií na mistrovství světa hráček do 19 let v Brně. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Češky platily před zápasem za outsiderky a Francouzky v osmifinálovém klání ukázaly, že zkrátka patří na turnaji k tomu vůbec nejlepšímu.

„Nerozhodla jedna pasáž, prohrávali jsme od začátku do konce. Dlouho nám trvalo, než jsme se adaptovali na fyzičnost, intenzitu. V druhé půli jsme zjistili, co může platit, zlepšili jsme se, ale i tak je to jednoznačná prohra a zasloužené vítězství Francie,“ shrnul Pruša.

Obrovský rozdíl byl v úspěšnosti střelby. Češky marně naháněly 20procentní hranici, zatímco soupeřky se prosazovaly s větší lehkostí a jejich náskok nezastavitelně rostl.

Trenér Viktor Pruša během osmifinále s Francií na mistrovství světa hráček do 19 let v Brně.

Hvězdička Nell Anglomaová, nejužitečnější hráčka loňského EuroBasketu do 18 let, který Francouzky ovládly, chodila do podkošového prostoru naprosto neohroženě a ukazovala svoji dominanci. Poločas zakončila s 13 body a trenérka Aurélie Bonnanová ji ve druhé půli takřka úplně stáhla ze hry. Stejný počet bodů nasázela také nadějná křídelnice Ainhoa Risacherová.

Z českého výběru byly se sedmi body nejlepší Ema Kameníková a Ema Rychtecká.

Celá druhá půle se hrála víceméně exhibičním tempem, kdy Francouzsky nasazovaly povětšinou členky širší lavičky a náskok na Češky se jim dařilo bez potíží držet.

Domácí výběr v následujících třech zápasech o deváté až patnácté místo bude chtít navázat na úspěšný duel proti Argentinkám a solidní obranu se Španělkami.

Utkání proti Francii musí rychle hodit za hlavu, protože se v pátek od 18.30 v malé hale areálu Vodova postaví Číně, která do Brna přicestovala bez největší hvězdy Čang C’-jü, 226 centimetrů vysoké podkošové síly.

„Vyspíme se, odpočineme si, dopoledne bude volno. Pak si sedneme a řekneme si další plány. Holky tam nechaly zatím úplně vše. Kdo nečte jen výsledky, vidí, že jedeme na krev a nemáme se za co stydět,“ hodnotil Pruša.