Mladé Češky ve skupině nestačily na Slovinsko (55:63), Kolumbii (46:52) a Japonsko (49:69). Z posledního místa šly v play off proti silné Kanadě, se kterou padly 40:67 a přesunuly se do bojů o 9. až 16. místo.
V další fázi šampionátu nejdříve prohrály 59:72 s Lotyšskem, poté však slavily první vítězství, když předčily 74:66 Mexiko.
Domácí MS pak v neděli zakončily porážkou s Německem v boji o 13. místo. O vývoji zápasu rozhodla hned úvodní čtvrtina, ze které odcházely reprezentantky s nelichotivým skóre 1:22.
„Chtěli jsme v posledním zápase udělat nějakou show pro diváky, chtěli jsme být maximálně odvážní, maximálně tvrdí,“ uvedl kouč Fousek v tiskové zprávě českého svazu.
„Blbý vstup. Strašně bojácný a pasivní. Dát za čtvrtinu jeden bod ve své kariéře moc nepamatuju. Ale je dobré, že jsme se potom zvedli a zbývající tři čtvrtiny byly vyrovnané. Ale já jsem hlavně chtěl, abychom se rozloučili něčím, co budou kvitovat hráčky, co budou kvitovat rodiče, co budou kvitovat všichni,“ konstatoval zklamaně.
Titul v Brně získaly Američanky po finálovém vítězství 82:73 nad Španělskem. Kadetky Spojených států amerických ovládly sedm z osmi šampionátů, které se v této věkové kategorii zatím odehrály. Španělky jsou počtvrté stříbrné.
Mistrovství světa basketbalistek do 17 let v Brně:
O 13. místo: Německo - Česko 63:37 (35:13)
Finále: USA - Španělsko 82:73 (41:39)
O 3. místo: Austrálie - Kanada 64:57 (31:23)