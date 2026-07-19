Čtrnácté místo na MS v Brně. Mladé basketbalistky se rozloučily prohrou

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  22:56
České basketbalistky do 17 let během utkání s Německem na MS v Brně.

České basketbalistky do 17 let během utkání s Německem na MS v Brně. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Tereza Sýkorová během zápasu s Německem.
Sofia Robson během zápasu s Německem.
Trenér Richard Fousek sleduje zápas s Německem.
Dominika Pencáková zakončuje v zápase s Německem.
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Jeden zápas ze sedmi vyhrály české basketbalové reprezentantky do 17 let na domácím světovém šampionátu v Brně. Po závěrečné porážce 37:63 s Německem svěřenkyním trenéra Richarda Fouska připadlo konečné 14. místo.

Mladé Češky ve skupině nestačily na Slovinsko (55:63), Kolumbii (46:52) a Japonsko (49:69). Z posledního místa šly v play off proti silné Kanadě, se kterou padly 40:67 a přesunuly se do bojů o 9. až 16. místo.

V další fázi šampionátu nejdříve prohrály 59:72 s Lotyšskem, poté však slavily první vítězství, když předčily 74:66 Mexiko.

Domácí MS pak v neděli zakončily porážkou s Německem v boji o 13. místo. O vývoji zápasu rozhodla hned úvodní čtvrtina, ze které odcházely reprezentantky s nelichotivým skóre 1:22.

Sofia Robson během zápasu s Německem.

Tereza Sýkorová během zápasu s Německem.

„Chtěli jsme v posledním zápase udělat nějakou show pro diváky, chtěli jsme být maximálně odvážní, maximálně tvrdí,“ uvedl kouč Fousek v tiskové zprávě českého svazu.

„Blbý vstup. Strašně bojácný a pasivní. Dát za čtvrtinu jeden bod ve své kariéře moc nepamatuju. Ale je dobré, že jsme se potom zvedli a zbývající tři čtvrtiny byly vyrovnané. Ale já jsem hlavně chtěl, abychom se rozloučili něčím, co budou kvitovat hráčky, co budou kvitovat rodiče, co budou kvitovat všichni,“ konstatoval zklamaně.

Titul v Brně získaly Američanky po finálovém vítězství 82:73 nad Španělskem. Kadetky Spojených států amerických ovládly sedm z osmi šampionátů, které se v této věkové kategorii zatím odehrály. Španělky jsou počtvrté stříbrné.

Mistrovství světa basketbalistek do 17 let v Brně:

O 13. místo: Německo - Česko 63:37 (35:13)

Finále: USA - Španělsko 82:73 (41:39)

O 3. místo: Austrálie - Kanada 64:57 (31:23)

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