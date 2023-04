Američané mohou na basketbalovém MS čelit v základní skupině Adetokunbovi

Los letošního mistrovství světa basketbalistů svedl do jedné z osmi základních skupin Spojené státy americké a Řecko, v jehož dresu by na letním šampionátu neměl chybět hvězdný Janis Adetokunbo, dvojnásobný nejlepší hráč NBA. Američané zahájí turnaj duelem s Novým Zélandem a čeká je ještě Jordánsko. Španělským obhájcům titulu postavil dnešní los v Manile do cesty Írán, Pobřeží slonoviny a Brazílii. Turnaj se uskuteční od 25. srpna do 10. září na Filipínách, v Indonésii a Japonsku.