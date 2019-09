Životní part objeveného dříče. Auda na basketbalovém MS září

„Celý mančaft hraje v Číně skvěle a Patrik je pro mě největším překvapením. Právě proto, že jsem ho z Brna znal,“ usmívá se renomovaný kouč. „Tehdy přišel mezi muže po těžkém zranění. Šikovné ruce měl, všechno, ale že by na sobě nějak moc pracoval, to vidět nebylo. Na tréninky ho vodila babička, zastavila se za mnou a vyprávěla mi, jak je Patrik poctivý. Nevím, mně se to nezdálo. Dříč v přípravě to v žádném případě nebyl,“ loví z paměti Hummel.

Uběhlo hodně času, Audovi je letos třicet a doba, kdy se v posilovně moc nepřetrhl, je dávno pryč. „Posilovna je Patrikovým druhým domovem,“ tvrdí kondiční kouč Lukáš Kopřiva. Audu v Brně léto co léto připravuje, chodí s ním pracovat do písku pro plážový volejbal, střílet na koš nebo provádět cvičení, při nichž 206 cm vysokého svalovce svazuje pevnými gumami a nutí do výskoků až do úmoru.

„K mistrovství světa se Patrik upínal celé léto. Takový je od doby, co poprvé odešel do zahraničí. Ráno jde běhat, po snídani do posilovny, scházeli jsme se v brněnské hale na Morendě dělat na střelbě pravou rukou, protože Patrik je ortodoxní levák, tak aby ji měl lepší. Hodně za ním jezdil Michal Miřejovský, kondiční trenér nároďáku. Patrik je dobře připravený, cítí se dobře a je to na něm vidět,“ chválí reprezentanta Kopřiva.

Výsledky jejich společné práce sleduje tím víc fanoušků, jak český tým na šampionátu postupuje dál a dál. Obrovský den čeká Audu a spol. dnes, kdy od 15 hodin Česko hraje historické čtvrtfinále proti Austrálii.

Zlom přišel na Kanárech a na univerzitě Seton Hall

Kdo je tenhle dynamický levák, hrající od osmnácti let ve světě? „V kolonce narození má napsané Ivančice, ale jsme kluci z Bohunic,“ říká o o dva roky mladším kamarádovi Kopřiva. „Známe se od základky. Strašně moc jsme proti sobě nahráli jeden proti jednomu. Mydlili jsme hokejbal nebo fotbal. Mě bavily fyzické věci, přidávat si. Patrik se toho pak chytil. Dneska je vidět, že je agilní, motoricky zdatný, nevadí mu driblovat,“ hodnotí Audu jeho kondiční trenér a rádce.

Zlom pro talentovaného hráče se sklony k ležérnosti přišel v době, kdy měl jít na vysokou školu. Tu basketbalovou dostal na Kanárských ostrovech v akademii CBA, kde se trénovalo od rána do večera, a pak v Americe na renomované univerzitě Seton Hall. Tou prošel mimo jiné i špičkový ligový rozehrávač Levell Sanders, donedávna trenér Pardubic.

Syn otce-basketbalisty za oceánem v New Jersey pracoval na své budoucnosti a jako doma téměř neznámý hráč se dočkal i reprezentační pozvánky. Tehdy, v roce 2015, ho na mistrovství Evropy po delší době znovu viděl i Hummel.

„Říkal jsem si: to není možné! Je to ten samý Patrik?“ rozesměje se trenérský veterán. „A teď na mistrovství? Par excellence! To jsou výkony. Patrik je českým žolíkem,“ chválí Hummel bez přehánění.

Český pivot Patrik Auda slaví svou trefu.

Auda hraje znamenitě i v těch nejdůležitějších zápasech. V „postupovém“ utkání ze základní skupiny proti Turecku měl 16 bodů a 9 doskoků a jen těsně mu unikl double double, do kolosální bitvy proti Řecku (zajistila postup do čtvrtfinále) vstoupil 13 body.

„Jeho čich na doskakování a vůle běhat do rychlých protiútoků jsou obdivuhodné. Stejně jako jeho levačka. Každý ví, že přes ni hraje, a on se stejně vždycky prosadil,“ říká Hummel.

U televize fandí i sportovní osobnosti

Základ své „čínské“ formy si Auda, od letoška hráč francouzského Bouzalacu, vypracoval v létě v Brně. Kopřiva ho tam cepuje podobně jako svérázný německý mentor Holger Geschwindner honil slavného Dirka Nowitzkého. Toho měl ostatně Auda svým stylem hry připomínat.

Aby dál sílil, nechá ho Kopřiva bouchat do boxerských lapů, tahá ho na gumě jako kočí krotící dlouhou opratí zapřažené koně nebo mu na cestu ke koši staví různé překážky. Mezi nimi musí Auda v podřepu kmitat s míčem v rukou.

„Patrik se snaží pilovat i střelbu pravou rukou. Trochu mě dráždí řeči, že umí zavěsit jen levou. No a? Když je takhle nebranitelný, proč to nedělat,“ připomíná trenérský nadšenec Kopřiva, provozující své centrum STC Brno. S Audou je v pravidelném kontaktu i během mistrovství světa. Je si jistý, že je mužem bez nervů, který si věří i ve čtvrtfinále na Austrálii. „Vtipkovali jsme, že Australani mají největší slabinu na jeho pozici číslo čtyři. Snad jsem to nezakřikl,“ vyhlíží Kopřiva.

Tažení basketbalové reprezentace na sebe strhává zájem i dalších sportovních osobností. Vítězka tenisových grandslamů ve čtyřhře Barbora Krejčíková, rodačka z Ivančic, turnaj sleduje bedlivě.

„O Patrikovi jsem v Brně slyšela už dřív. Sleduji ho delší dobu. Basketbal na mistrovství světa si nenechám ujít, týmu moc fandím,“ říká.

Basketbalistce Ivaně Večeřové, opoře reprezentace v jejích nejlepších letech, zase probíhající mistrovství světa připomíná cestu ženského národního týmu na MS v roce 2010. Parta kolem kapitánky Hany Horákové shodou okolností tehdy taky ve čtvrtfinále narazila na mocnou Austrálii, porazila ji a došla si pro stříbro.

„Úžasná atmosféra. Týmový duch. Žití společného snu. Hladovost po nových zážitcích. Nové výzvy. Přeji klukům, ať jim i dál toto vše vydrží,“ vzkázala z Brna do Číny bývalá pivotmanka.