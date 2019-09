Velké basketbalové loučení. Češi vyzvou Srby, padlé favority na zlato

Kdo viděl, jak Bogdan Bogdanovič přesně pálí trojky metr za obloukem a ještě k tomu přes zdvižené americké ruce, jen smekal. „Hraje tu neskutečně, na toho se těším,“ říká křídelník Jaromír Bohačík. „Doufám, že se špatně vyspí. A bude to super zápas.“

Česká derniéra na mistrovství světa startuje v sobotu od 14.00 SELČ. Bodganovič střílí na šampionátu v průměru 21,7 bodu, v tabulce kanonýrů byl čtvrtý a v pořadí těch, co ještě na turnaji působí, druhý za australským postrachem Pattym Millsem.

Srbové toho ovšem nabízejí mnohem více. Bodganovičův parťák ze Sacramenta Nemanja Bjelica, superstar NBA Nikola Jokič, obři Miroslav Raduljica či Boban Marjanovič… Má cenu pokračovat?

„Bude to strašně těžký soupeř,“ souhlasí český reprezentant Martin Peterka. „Bogdanovič je určitě jejich největší zbraň – a samozřejmě pivoti. Velká síla, budeme muset zase dobře týmově bránit a zkusit je trochu rozběhat. Ale je to jeden zápas, může se stát cokoliv.“

Srbský basketbalista Bogdan Bogdanovič útočí v zápase s USA.

Češi se budou loučit s turnajem, na němž překvapili všechny. Případné 5. místo by znamenalo vylepšení československého maxima, 6. příčky z mistrovství světa 1970. Plus jsou tu nevyřešené účty z minulosti.

„Mají jiný tým a my také,“ vrací se Blake Schilb ke dvěma nedávným důležitým vzájemným soubojům, v nichž vždy slavili Srbové. Naposledy v Bělehradu v roce 2016 v olympijské kvalifikaci o Rio, o rok předtím v Lille uspěli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. „Chybí nám Jan (Veselý), ale zase se každý v týmu od těch zápasů zlepšil. Jdeme na to – a chceme vyhrát.“

A kdyby to náhodou nevyšlo…

„Od začátku tady říkáme, že můžeme jít do zápasů tak, abychom si je užili. V sobotu to bude platit na sto procent,“ říká kapitán Pavel Pumprla. „Několikanásobně jsme překonali očekávání jak svoje, tak všech okolo. Tohle je zápas za odměnu. Což ale neznamená, že jim to necháme zadarmo!“

Také on patřil mezi hráče, kteří si do posledního mače přáli Srby, nikoli USA. Tihle dva titáni se nesetkali ve finále, nýbrž pro oba poměrně potupně ve fázi o 5. až 8. místo. Srbsko na závěr osmifinálové skupiny prohrálo se Španělskem a pak senzačně nestačilo na Argentinu.

„S Američany už jsme tady hráli,“ připomíná Pumprla. „Srbové jsou mužstvo, se kterým se počítalo do finále, ale shodou náhod, tedy spíš kvůli soupeři, který jim nesedl, jsou ze hry o medaile. Nicméně v posledním utkání proti Americe dokázali, že jsou top týmem.“

Znamená pro Bogdanoviče a spol. souboj o pátou pozici něco významného, když se dávno museli vzdát snů o cenných kovech i o přímém postupu na olympiádu do Tokia? Uvidí se od úvodního rozskoku; Čechy takovéto myšlenky netrápí.

„Co klukům řeknu? Dejte do toho všechno, co ve vás ještě je,“ neváhá trenér Ronen Ginzburg. „Jasně, jsou to na papíře mnohem lepší basketbalisté, měli si tu dojít pro zlato, a ne pro páté nebo šesté místo. Ale náš tým má takové srdce, že nemusím nikoho motivovat a chodit za hráči: Prosím, ještě makejte.“

Všichni vědí, že tohle už je naposledy. A že sváteční pekingské kulisy spojené s ohromující silou soupeře zápas proměňují v basketbalový svátek.