Další velký basketbalový sen: pořádat v Česku mistrovství světa

Což je nějaká meta! Akce, která se koná jednou za čtyři roky. Vrcholný produkt po fotbalu patrně nejglobálnějšího ze sportů. Dostaveníčko pro superhvězdy z NBA.

V Česku? Vážně? Ano, Jansta sní ve velkém, ale na základě dostupných indicií, respektive debat s nejvyššími představiteli Mezinárodní basketbalové federace FIBA. Plán totiž zní: po Turecku 2014, Číně 2019 a velkolepé asijské kombinaci Filipíny, Indonésie, Japonsko 2023 se má šampionát vrátit do Evropy.

„Předseda má představu, že by se hrálo na větších stadionech, nejspíš fotbalových, se zataženou střechou,“ líčí Jansta. „Chtějí jednat o podpoře i s Evropskou komisí. Jeden z hlavních výnosů by měl přijít ze vstupného; ani Turecko, kde je basket neskutečně populární, se minule necítilo komfortně, náklady byly značné. Jen licenční poplatek totiž činí 50 milionů eur. Což jsou neskutečné sumy.“ To tedy, v přepočtu v korunách zhruba miliarda a čtvrt!

Francie už má olympiádu, Španělsko tolik utratit nehodlá, Německo dle Janstových informací bude rovněž cílit na hry. Při vizi osmi pořadatelů už se ovšem částka vydělí; navíc by organizátoři finálových kol zaplatili o něco více. Česko by tak na licenci shánělo třeba „jen“ něco mezi 100 až 150 miliony.

„Pokud prezident zmiňuje mistrovství světa 2027, musíme připravit další hráče,“ usmívá se reprezentační kouč Ronen Ginzburg. „Vypadá to vzdáleně, ale vím, že když on něco řekne, často se to pak promění v realitu. V roce 2014 jsem slyšel představy o Eurobasketu 2021 – a už se blíží.“

To, že Praha příští rok uspořádá skupinu kontinentálního šampionátu, byla rovněž docela šokující zpráva. Češi přeskočili silnější a movitější uchazeče, třeba i díky delegaci za účasti modelky Karolíny Kurkové.

„Na naši sportovní diplomacii jsem pyšný. Co jsem předsedou, neprohráli jsme žádné hlasování,“ říká Jansta. I přesto, že vztahy s prvním mužem basketbalové Evropy Turgayem Demirelem nebyly vždy přátelské: „Ale vyříkali jsme si řadu věcí. A on teď nemluvil o penězích, mluvil o našem týmu. Opravdu řekl, že v Číně přišlo jediné velké překvapení po všech stránkách – Česko. Stylem hry i umístěním.“

A s tím se pojí poslední úskalí: jakkoli těžké bude shánět peníze, pořád to vypadá snadněji než naplnit elementární předpoklad pro obdržení pořadatelství. Tedy mít dostatečně kvalitní mužstvo.

„Věřím, že organizačně by to Česko zvládlo, ale obrovsky bude záležet na síle týmu,“ dumá Vojtěch Hruban, nový kapitán reprezentace. „V roce 2027 bude kádr úplně jiný. Bude záležet na tom, jak u nás proběhne generační výměna. Jestli tým bude konkurenceschopný tak, aby si FIBA mohla říct: Fajn, to mistrovství jim dáme, má to cenu.“

A kdyby ano... „Byl by to obrovský tahák,“ zasní se Hruban. „Pokud vydrží hlava, kolena a kotníky, nebránil bych se tomu!“

To asi nikdo. Další velká cesta za velkým snem brzy odstartuje.