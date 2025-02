Těžký los pro juniorky. Basketbalistky se na MS v Brně střetnou i se Španělskem

14:05

České basketbalistky do 19 let se na mistrovství světa v Brně utkají v základní skupině se Španělskem, Japonskem a Argentinou. Rozhodl o tom úterní los v moravské metropoli. Vrcholný turnaj juniorské kategorie se v tamní Starez Areně na Vodově ulici uskuteční od 12. do 20. července.