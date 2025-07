Česká lavička během nevydařeného utkání proti Japonsku na MS basketbalistek do 19 let v Brně. (12. července 2025) | foto: Václav Mudra/CZ BASKETBALL

Před slušně zaplněným hledištěm v brněnské Starez Areně měly české juniorky do úvodního duelu šampionátu raketový start, nad Japonskem vedly 10:0. Soupeřky se však nenechaly zlomit, do konce první čtvrtiny snížily na rozdíl tří bodů a v poločase už byl stav jenom 21:20 pro domácí celek.

Po změně stran se poměr sil kompletně otočil, svěřenkyně kouče Viktora Pruši zaostávaly v obraně i v rychlosti a Japonky zcela převzaly kontrolu nad utkáním. Dovedly ho do patnáctibodového vítězství.

„Vstup do utkání jsme měly super, byly jsme agresivní, postupně jsme ale ztrácely rychlost a nestačily jsme japonskému tempu. Nepovedl se nám vstup do třetí čtvrtiny, což se s námi pak táhlo až do konce,“ přiznala pivotmanka Kateřina Kalná.

Vzdor výškové převaze prohrál domácí tým výrazně na doskoku. Soupeřky získaly o 15 odražených míčů víc, čímž si také vytvořily víc šancí na útok, čehož využily.

„Japonky jsou sice menší, ale o to jsou rychlejší. Bylo těžké je pod košem odstavit. Bohužel byl doskok naší slabinou,“ pokračovala Kalná v hodnocení vstupu do mistrovství světa.

Většina z 623 diváků v Brně ocenila domácí reprezentantky potleskem, některé z nich přesto palubovku opouštěly se slzami v očích. Kouč Pruša se týmu zastal.

„V průběhu zápasu jsme se neustále zhoršovali na obranném doskoku, z toho vyplynul i zhoršující se útok. Japonsko favoritem bylo. Chtěli jsme ukázat, že velké týmy dokážou vítězit, i když stojí proti favoritovi. To se nepodařilo, taková je realita. Co se týká intenzity a vůle nemám holkám co vytknout, vypořádaly se s kulisou vrcholové akce. Japonsko je ale velmi silný soupeř, je vidět jeho intenzita, nedá milimetr prostoru. S tím by se měly holky setkávat každý den celý rok, pak by je to možná tolik nepřekvapilo,“ uvedl Pruša.

Pozornost již směřuje k nedělnímu duelu s Argentinou, který ve Starez Areně v Králově Poli začíná opět v 17.30 a pro pohodu českých barev na turnaji bude stěžejní. Jde o souboj poražených, Argentina v sobotu prohrála se Španělskem 47:68.

„Tenhle zápas chceme a musíme zvládnout,“ řekl Pruša.