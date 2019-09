ZÁPISNÍK Z ČÍNY: O milnících a úsměvech. Basketbal je najednou „in“

Šlo o malou část kontingentu, který se vydal přes šest časových pásem, aby si vychutnal úplně první účast samostatného Česka na mistrovství světa.

Toto setkání bylo náhodné, jinak platí slova křídelníka Jaromíra Bohačíka: „Naše fanoušky vnímáme po celou dobu. Od otevírání Českého domu víme, že zde máme obrovskou podporu. Koukáme na fotky z Česka, kde se lidi střetávají a dívají na basketbal. Musím se jen usmívat, protože je to moc příjemné.“

MS basketbalistů 2019 Vše o turnaji v Číně

Od sedmého místa na mistrovství Evropy 2015, což poslalo tým až do olympijské kvalifikace, se svazoví kronikáři rozhodně nenudí. „Poslední dobou měníme historii docela často. Tohle je další zápis,“ pronesl trenér Ronen Ginzburg, když po duelu s Japonskem přišlo nové velké poprvé: premiérový triumf na světovém šampionátu.

„Situace okolo internetu a sociálních sítích je všelijaká, funguje mi to víceméně v úterý a na jaře,“ žertuje Vojtěch Hruban. „Ale co jsem slyšel, je atmosféra doma super a je to poprvé, co se něco takového děje v souvislosti s basketbalem. A to je hrozně hezké. Podporu cítíme i na dálku.“

A na vlastní kůži rovněž.

Přeměnit českou restauraci Bohemia na místo pro setkávání krajanů, jaká vznikají v cizině v průběhu olympiád, se mohlo zdát jako fanfarónský nápad. A vida, na otevření bylo plno, ba přímo přeplněno! Proti USA české chorály chvílemi překřičely i všeobecnou podporu arény známých tváří NBA.

„Máme svoje silnější i slabší stránky, dobře o nich víme,“ říká kouč Ginzburg. „Zároveň dostávám hodně zpráv o tom, že lidi baví se na naše zápasy koukat. Máme srdce lvů. Co si pamatuju, tak nejen za mé éry u reprezentace, ale ani předtím nikdo nemohl nikdy říct, že by tam hráči nenechali všechno. I když zrovna prohrajeme, dáme do toho sto procent.“

Také proto je basketbal najednou „in“. Pokud Češi zvládnou i čtvrteční velebitvu s Tureckem, úsměvy z dalšího překonaného milníku, o němž by ještě nedávno nesnili ani velcí optimisté z řad reprezentantů, budou zase o něco zářivější.