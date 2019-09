První boj českých soků: basketbalisté Turecka si poradili s Japonci

Evropský celek ani jednou neprohrával, už v první čtvrtině si vypracoval dvouciferné vedení (28:12) a zbytek zápasu kontroloval. Japonci budou v úterý na šampionátu v Číně druhým soupeřem českého týmu, s Turky svěřenci Ronena Ginzburga boje ve skupině zakončí ve čtvrtek.

Nejplatnějším hráčem tureckých vicemistrů světa z roku 2010 byl zkušený Ersan Ilyasova. Univerzál, který v NBA prošel sedmi týmy a v současnosti působí v Milwaukee, nastřílel 17 bodů včetně pěti trojek a doskočil 9 míčů. Na 17 bodů se dostal i rozehrávač a spoluhráč Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul Melih Mahmutoglu. Turecký tým měl výraznou převahu pod košem, doskakování ovládl v poměru 43:27. Na japonské straně Rui Hačimura a Nick Fazekas dali po 15 bodech.

Vítězstvím vstoupili do turnaje i Australané, kteří přijeli do Číny jako přemožitelé týmu USA z přípravy. Proti dalším zástupcům severoamerického basketbalu Kanaďanům potvrdili formu a vyhráli 108:92. Ve vyrovnaném zápase nicméně ztratili až sedmnáctibodové vedení a soupeře zlomili až v poslední čtvrtině, do níž se šlo za stavu 77:76 pro Kanadu. Australané měli šest střelců s dvouciferným příspěvkem, rozehrávač Clevelandu a šampion NBA z roku 2016 Matthew Dellavedova byl lídrem s 24 body.

Brazilští basketbalisté se v duelu s dalším oceánským účastníkem MS Novým Zélandem nenechali zastrašit tradiční hakou soupeře a zvítězili 102:94. Vedl je s 22 body šestatřicetiletý rozehrávač Leandro Barbosa, mistr NBA z roku 2015 s Golden State.

Jordánsku proti Dominikánské republice nestačil ani excelentní výkon dalšího Veselého spoluhráče z Fenerbahce Ahmada ad-Dvairího. Turecký rodák zaznamenal z pozice pivota 34 bodů a 10 doskoků, Jordánci ale prohráli 76:80.