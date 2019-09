ONLINE: Boj o historický úspěch. Basketbalisté hrají na MS s Polskem

Češi sice přišli po středeční čtvrtfinálové porážce s Austrálií o šanci na medaili, ale pořád mohou na MS dosáhnout historického maxima: nejlepším výsledkem z éry Československa je šestá příčka z roku 1970.

Poláci hrají na mistrovství světa teprve podruhé, v roce 1967 skončili pátí. I pro ně každá další výhra znamená svátek.



S Polskem se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga utkali dvakrát během srpnové přípravy a oba zápasy vyhráli: na turnaji v Praze zvítězili 81:76, v Hamburku pak 96:86. Dokážou uspět i potřetí za sebou?

Jejich soupeř měl mnohem větší prostor na odpočinek, čtvrtfinále proti Španělům odehrál o den dříve.

„Rozložení turnaje nerozumím,“ pronesl kouč Ginzburg.

„Polsko mělo jeden den volna, my musíme hrát hned další den, takže nemáme moc času na přípravu. Jak ovšem znám svůj tým, jsou to rváči. A pokusí se najít energii tak, aby hráli co nejlépe.“

Zvládnou Češi zničující program šampionátu a přidají další cenné vítězství?