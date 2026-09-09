Číňanky se na postup do čtvrtfinále MS nadřely. S Portorikem hrály vyrovnaný mač

Čína sehrála s Portorikem vyrovnaný duel, v němž se dvaadvacetkrát změnilo vedení a největší náskok jednoho týmu byl šest bodů.
I ve svém čtvrtém utkání na turnaji zaznamenala double double 205 cm vysoká čínská hráčka Chan Sü, tentokrát za 21 bodů a 11 doskoků. Portoriku ke zopakování čtvrtfinále z roku 2022 nepomohlo ani 24 bodů a devět doskoků Trinity San Antoniové.
Čtvrtfinálovou osmičku zkompletuje vítěz zápasu Itálie - Austrálie, jenž se hraje od 20:45. Bude soupeřem Španělska.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
předkolo play off
Portoriko - Čína 72:75 (21:24, 40:41, 53:52)
20:45 Itálie - Austrálie