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Číňanky se na postup do čtvrtfinále MS nadřely. S Portorikem hrály vyrovnaný mač

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  19:54

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Čang C’jü z Číny během osmifinále MS v Berlíně. | foto: FIBA

Čínské basketbalistky porazily na mistrovství světa v Berlíně v předkole play off 75:72 Portoriko a udržely si šanci na zopakování finálové účasti z minulého šampionátu. Ve čtvrtfinále se jedny z přemožitelek českého týmu ze skupiny střetnou s Francií.

Čína sehrála s Portorikem vyrovnaný duel, v němž se dvaadvacetkrát změnilo vedení a největší náskok jednoho týmu byl šest bodů.

I ve svém čtvrtém utkání na turnaji zaznamenala double double 205 cm vysoká čínská hráčka Chan Sü, tentokrát za 21 bodů a 11 doskoků. Portoriku ke zopakování čtvrtfinále z roku 2022 nepomohlo ani 24 bodů a devět doskoků Trinity San Antoniové.

Trinity San Antoniová z Portorika nastupuje k zápasu s Čínou.

Chan Sü z Číny během osmifinále MS proti Portoriku.

Čtvrtfinálovou osmičku zkompletuje vítěz zápasu Itálie - Austrálie, jenž se hraje od 20:45. Bude soupeřem Španělska.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně

předkolo play off

Portoriko - Čína 72:75 (21:24, 40:41, 53:52)

20:45 Itálie - Austrálie

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