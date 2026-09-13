Domácí bez medaile. Bronz na MS basketbalistek vybojovaly Španělky

Španělky, které v sobotním semifinále dlouho trápily favorizovaný výběr USA, skončily na světovém šampionátu třetí už v letech 2010 a 2018. Mezitím v roce 2014 dosáhly ziskem stříbra největšího úspěchu. Na minulé mistrovství světa v roce 2022 se neprobojovaly, nyní se vrátily mezi medailistky.
Pro Němky, které se představily na světovém šampionátu teprve podruhé, byl už postup mezi nejlepší kvarteto velkým úspěchem. V roce 1998 skončily jedenácté. Se Španělskem prohrály i na úvod turnaje ve skupině, kde mu podlehly rovněž jednoznačně 53:83.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
O 3. místo:
20:00 finále: USA - Francie