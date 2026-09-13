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Domácí bez medaile. Bronz na MS basketbalistek vybojovaly Španělky

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  18:55

Španělské basketbalistky slaví zisk mistrovského bronzu. | foto: AP

Bronz na mistrovství světa basketbalistek získaly Španělky, které v Berlíně porazily Německo 81:58. Čtvrtou světovou medaili v historii vybojovaly i díky 22 bodům Iyany Martínové, která byla nejlepší střelkyní zápasu. K tomu dvacetiletá rozehrávačka přidala devět asistencí.

Španělky, které v sobotním semifinále dlouho trápily favorizovaný výběr USA, skončily na světovém šampionátu třetí už v letech 2010 a 2018. Mezitím v roce 2014 dosáhly ziskem stříbra největšího úspěchu. Na minulé mistrovství světa v roce 2022 se neprobojovaly, nyní se vrátily mezi medailistky.

Pro Němky, které se představily na světovém šampionátu teprve podruhé, byl už postup mezi nejlepší kvarteto velkým úspěchem. V roce 1998 skončily jedenácté. Se Španělskem prohrály i na úvod turnaje ve skupině, kde mu podlehly rovněž jednoznačně 53:83.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně

O 3. místo:
Španělsko - Německo 81:58 (25:15, 40:36, 61:51)
Nejvíce bodů: Martínová 22, Carreraová 15, Condeová 12 - N. Saballyová a Petersonová po 13, Fiebichová 10

20:00 finále: USA - Francie

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