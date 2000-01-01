náhledy
Už nyní patří ke špičce, případně se do vybrané společnosti sebejistě derou. A od pátku se představí basketbalovému obecenstvu na scéně světového šampionátu v Berlíně. Redakce iDNES.cz vybrala reprezentantky ze všech šestnácti účastnických zemí, které se vyplatí sledovat.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
AUSTRÁLIE - Ezi Magbegorová (27 let). V poslední době ji brzdí zranění. Ale musí ještě někoho přesvědčovat o svých kvalitách? Stačí vzpomenout na nedávnou cestu USK Praha za euroligovým titulem, na olympijských hrách v Paříži sestřelila v souboji o bronz Belgičanky. 30 bodů k tomu 13 doskoků!
Autor: Reuters
BELGIE - Emma Meessemanová (33 let). Má titul z WNBA, hned sedm z Euroligy. Na posledních dvou EuroBasketech táhla reprezentaci za zlatem. Zkrátka jedna z nejlepších evropských podkošových hráček současnosti.
Autor: FIBA
ČESKO - Eliška Joklová (24 let). Může ukázat, co jí daly premiérové měsíce v zámořské WNBA, kam zamířila z brněnských Žabin. U Minnesota Lynx makala pod dohledem přísné koučky Cheryl Reeveové. Navíc už na předchozích reprezentačních akcích ukazovala, že je v národním týmu jednoznačně rozehrávačkou číslo jedna.
Autor: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL
ČÍNA - Čang C’-jü (19 let). A hlavně 223 centimetrů! Nejvyšší basketbalistka historie rozhodně nebude dostávat největší minutáž, ale když se na palubovce objeví, zajisté si jí všimnete. Proti Češkám hrála už v rámci kvalifikace na MS.
Autor: FIBA
FRANCIE - Pauline Astierová (24 let). Svůj hvězdný potenciál naznačila šikovná rozehrávačka během sezony v USK Praha, solidní výkony předváděla také v barvách NY Liberty. Byť ji občas potká i slabší den, její houževnatost se rozhodně vyplatí sledovat.
Autor: ZVVZ USK Praha
ITÁLIE - Cecilia Zandalasiniová (30 let). Největší hvězda italského výběru, zkušeností má na rozdávání. Vždyť už je to deset let, kdy získala cenu pro nejužitečnější hráčku juniorského EuroBasketu. V zámoří si zahrála za Minnesotu Lynx a Golden State Valkyries.
Autor: FIBA
JAPONSKO - Stephanie Mawuliová (27 let). Univerzálka ghanského původu. Cizí jí není ani basketbal 3x3, v tom pětkovém slavila zlato a dvě stříbra z asijského šampionátu. Poslední dvě sezony strávila ve španělské Zaragoze.
Autor: FIBA
JIŽNÍ KOREA - Či-hjon Pak (26 let). Zahraje si už na svém třetím světovém šampionátu, což je v jejím věku úctyhodný počin. Byť na MS 2018 ještě neměla takovou roli. Jak se posunula, ukázala za poslední roky několikrát. Třeba také ve dvou zápasech proti Češkám v mexické předkvalifikaci.
Autor: FIBA
MAĎARSKO - Dorka Juhászová (26 let). Tvář maďarského národního týmu, aktuální euroligová MVP a také parťačka Elišky Joklové a Emmy Čechové z Minnesota Lynx. O motivaci má postaráno, se seniorskou reprezentací ji čeká první velká akce. Předtím se účastnila pouze kvalifikací.
Autor: FIBA
MALI - Sika Konéová (24 let). V kvalifikaci proti Češkám odehrála jedno z méně vydařených utkání, i tak zapsala 8 bodů a 13 doskoků, čímž pomohla k překvapivě výhře afrického celku. Loni se na AfroBasketu dostala do nejlepší pětky turnaje, zkušenosti má také z WNBA.
Autor: FIBA
NĚMECKO - Frieda Bühnerová (22 let). Má za sebou olympijské hry v Paříži i loňský EuroBasket. Za Portland Fire, nováčka v WNBA, naskočila z lavičky do 35 zápasů. Mezi přednosti nadějné křídelnice patří kvalitní střelba, na podzim obleče dres USK Praha.
Autor: FIBA
NIGÉRIE - Elizabeth Balogunová (25 let). Důkazem o jejích kvalitách budiž fakt, že strávila tři roky na prestižní Duke University. Také v reprezentaci už nasbírala notnou porci zkušeností, loni slavila na AfroBasketu zlato.
Autor: FIBA
PORTORIKO - Zaida Gonzalezová (23 let). Čtyři roky zpátky jen v roli náhradnice z lavičky přihlížela, jak její spoluhráčky trápí silně Belgičanky. Tentokrát už bude tíha zodpovědnosti ležet i na ní. Zajímavostí je, že na přelomu března a dubna odehrála čtyři utkání v Chance ŽBL za Basket Ostrava.
Autor: FIBA
ŠPANĚLSKO - María Condeová (29 let). Podobný případ jako Magbegorová, její známá z působení v USK Praha, které se letos přiblížila v kolonce zkušeností z WNBA. Basketbalovou radost rozdávala v barvách nováčka Toronto Tempo. Ve sbírce má i zlato z EuroBasketu a euroligový titul.
Autor: FIBA
TURECKO - Sevgi Uzunová (28 let). S Fenerbahce vybojovala dva euroligové tituly a už vyhlíží novou výzvu v Galatasarayi. Ještě dříve však bude patřit k tahounkám reprezentačního výběru, Turecko na její bodový přínos spoléhá.
Autor: FIBA
USA - Caitlin Clarková (24 let). To nejlepší na konec? Při absenci hvězdné A’ji Wilsonové by taková diskuze nepřekvapila. Clarková přitáhla pozornost k ženskému univerzitnímu basketu i WNBA, skvěle pálí zpoza trojkového oblouku, s lehkostí sbírá asistence. Půjde však o její první mistrovství světa a zcela novou zkušenost.
Autor: Paul Beaty, AP