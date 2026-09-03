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Známé z Prahy, americká star i Čang C’-jü. Koho sledovat na basketbalovém MS 2026

Daniel Czolko
Fotočlánek   8:00
Zleva: Ezi Magbegorová, Caitlin Clarková, Pauline Astierová Australská basketbalistka Ezi Magbegorová v utkání proti Belgii. Belgická hvězda Emma Meessemanová v evropském finále Eliška Joklová před přípravným zápasem s Koreou. Čínská pivotka Čang C’-jü. Francouzská rozehrávačka Pauline Astierová ze ZVVZ USK Praha s cenou pro... Italská basketbalová reprezentantka Cecilia Zandalasiniová. Stephanie Mawuliová v japonském dresu. Jihyun Park. Dorka Juhászová z Galatasaray u míče v zápase s USK Praha, hlídá ji Emma... Sika Konéová. Frieda Bühnerová.
Od našeho zpravodaje v Německu - Už nyní patří ke špičce, případně se do vybrané společnosti sebejistě derou. A od pátku se představí basketbalovému obecenstvu na scéně světového šampionátu v Berlíně. Redakce iDNES.cz vybrala reprezentantky ze všech šestnácti účastnických zemí, které se vyplatí sledovat.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. září 2026  17:05,  aktualizováno  4. 9.

Deset let od Formigalu. O dni, kdy týmu Sky „nakopali zadek“ a König jediný mluvil

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Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je tomu přesně 10 let. Deset let ode dne, kdy se 15. etapa Vuelty vedoucí na pyrenejský vrchol Formigal proměnila v jednu z nejpamátnějších v historii cyklistiky. Toho dne byl tehdy mocný tým Sky...

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