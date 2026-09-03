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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?
Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace
Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...
Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále
Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...
V zemi westernů. Jak se z Omrzela stal Mini Pogačar a Roglič říkal: Ještě není konec
Od našeho zpravodaje ve Španělsku V měsíční krajině, kde se procházel i Clint Eastwood, se Vuelta po klasikářsko-sprinterských potyčkách nadechla ve čtvrtek k další tuhé bitvě vrchařů. A bylo to pořádně hlasité nadechnutí. Zelenáč...
ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl
Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu...
Pojď hrát hokej, budou i Rusové! Česká reprezentace se chystá porušit tabu
Jedni od zapeklité otázky dávají ruce pryč, druzí s ní nemají problém. Čeští hokejisté a české hokejistky se v lednu 2027 zúčastní turnaje společně s Rusy (a Ruskami), proti nimž můžou reprezentační...
Česko vs. Itálie na MS v basketbalu žen 2026: Kurzy, statistiky a přímý přenos
Česká ženská basketbalová reprezentace se po 12 letech vrací na mistrovství světa. Ve svém úvodním duelu ve skupině D narazí v pátek 4. září od 20:15 na silný výběr Itálie. V našem přehledu najdete...
13. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Almuñécaru do Loji
13. etapa Vuelty zavede peloton na téměř 193 kilometrů trasu z pobřežního Almuñécaru do starobylé Loji. Trasa má zhruba 3 400 výškových metrů, přičemž absolutní většina stoupání je do úvodních...
Menšík, Bartůňková i Bouzková postoupili, Siniaková trápila Ósakaovou
Čtvrteční program tenisového US Open přinesl tři české postupy do třetího kola. Jakub Menšík zdolal Jurije Rodionova, Nikola Bartůňková otočila zápas proti Tatjaně Mariaové a Marie Bouzková bez...
Deset let od Formigalu. O dni, kdy týmu Sky „nakopali zadek“ a König jediný mluvil
Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je tomu přesně 10 let. Deset let ode dne, kdy se 15. etapa Vuelty vedoucí na pyrenejský vrchol Formigal proměnila v jednu z nejpamátnějších v historii cyklistiky. Toho dne byl tehdy mocný tým Sky...
Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku
Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...
US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...
A znovu Vacek. Český cyklista vyhrál na ZLM Tour i druhou etapu a zvýšil náskok
Mathias Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Po desátém triumfu v profesionální kariéře zvýšil jezdec elitní stáje Lidl-Trek náskok v...
Prodej chaty, 51 m2, pozemek 570 m2, Vůsí v blízkosti Vltavy
Květov - Vůsí, okres Písek
3 490 000 Kč
Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň
Mezinárodní fotbalová federace FIFA obvinila evropskou unii UEFA z očerňovací kampaně kvůli sporu o plánovaný prodej podílu na právech k mistrovství světa.
Pardubice na úvod Ligy mistrů rozmetaly Tychy, slaví i Plzeň. Liberec dostal šestku
Hned v první hrací den nového ročníku hokejové Ligy mistrů vyrazili do akce všichni tři čeští zástupci. Přesvědčivou výhrou začaly Pardubice, které doma přehrály polský celek Tychy přesvědčivě 6:0....