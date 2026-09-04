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Basket ONLINE: Po dvanácti letech na MS. Češky hrají vyrovnaně s Itálií

Daniel Czolko
Sledujeme online   20:00aktualizováno  20:49
Julie Pospíšilová v zápase s Itálií.

Julie Pospíšilová v zápase s Itálií. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Veronika Voráčková v zápase s Itálií.
České hráčky se radují na střídačce v zápase s Itálií.
Alena Hanušová střílí v utkání s Itálií.
České hráčky během hymny před utkáním s Itálií.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Na šampionátech v letech 2018 a 2022 chyběly, tentokrát se české basketbalistky mezi naprostou světovou elitu probojovaly. V Berlíně začínají mistrovství duelem proti Italkám, bronzovému týmu z posledního EuroBasketu. Po první čtvrtině svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vedly 17:14. Jak si v Max-Schmeling-Halle vedou ve zbytku utkání, sledujte v podrobné online reportáži.

Češky dorazily na mistrovství v oslabené sestavě, nejcitelnější jsou absence pivotek Julie Reisingerové a Emmy Čechové. Reprezentace tak spoléhá na soudržné, týmové výkony.

ONLINE: Česko vs. Itálie

Zápas MS basketbalistek sledujte podrobně.

Italky však pomýšlí na úspěch, na světovém šampionátu hrají po dlouhých 32 letech. „Asi nejdůležitější zápas ve skupině,“ řekla rozehrávačka Eliška Joklová. „Soupeř to je hodně těžký. Z evropských týmů jeden z nejlepších.“

Reisingerová na MS. Holkám věřím, líbily se mi při tréninku, řekla v Českém domě

V sestavě mají největší hvězdu Cecilii Zandalasiniovou i zkušené pivotky Lorelu Cubajovou, Olbis Andreovou či Jasmine Keysovou. S Češkami se od roku 2023 utkaly čtyřikrát, bilance je vyrovnaná – 2:2.

Češky narazí ve skupině D také na obhájkyně stříbra z roku 2022 Číňanky a Spojené státy americké, které budou útočit na páté zlato za sebou a celkově dvanáctý titul na jubilejním dvacátém šampionátu.

OBRAZEM: Dvanáctka pro MS. Bývalá kapitánka hodnotí, v čem je síla Češek

Vítězky skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm, další dva celky v pořadí budou hrát osmifinále a pro poslední tým turnaj skončí.

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Basket ONLINE: Po dvanácti letech na MS. Češky hrají vyrovnaně s Itálií

Sledujeme online
Julie Pospíšilová v zápase s Itálií.

Od našeho zpravodaje v Německu Na šampionátech v letech 2018 a 2022 chyběly, tentokrát se české basketbalistky mezi naprostou světovou elitu probojovaly. V Berlíně začínají mistrovství duelem proti Italkám, bronzovému týmu z...

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