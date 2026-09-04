Basket ONLINE: Po dvanácti letech na MS. Češky hrají vyrovnaně s Itálií

Češky dorazily na mistrovství v oslabené sestavě, nejcitelnější jsou absence pivotek Julie Reisingerové a Emmy Čechové. Reprezentace tak spoléhá na soudržné, týmové výkony.
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Italky však pomýšlí na úspěch, na světovém šampionátu hrají po dlouhých 32 letech. „Asi nejdůležitější zápas ve skupině,“ řekla rozehrávačka Eliška Joklová. „Soupeř to je hodně těžký. Z evropských týmů jeden z nejlepších.“
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V sestavě mají největší hvězdu Cecilii Zandalasiniovou i zkušené pivotky Lorelu Cubajovou, Olbis Andreovou či Jasmine Keysovou. S Češkami se od roku 2023 utkaly čtyřikrát, bilance je vyrovnaná – 2:2.
Češky narazí ve skupině D také na obhájkyně stříbra z roku 2022 Číňanky a Spojené státy americké, které budou útočit na páté zlato za sebou a celkově dvanáctý titul na jubilejním dvacátém šampionátu.
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Vítězky skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm, další dva celky v pořadí budou hrát osmifinále a pro poslední tým turnaj skončí.