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Česká fantazie! Basketbalisté na MS v dramatickém duelu skolili Američany

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  22:43
Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3x3 dvěma výhrami. Ve Varšavě nejprve zvítězili 17:14 nad Mongolskem a ve večerním dramatu zdolali také favorizované Američany. Sestava Lukáš Stegbauer, Filip Novotný, Štěpán Borovka, Adam Růžička porazila druhý nasazený tým 21:20.
Euforie českých basketbalistů po výhře nad USA na MS ve Varšavě.

Euforie českých basketbalistů po výhře nad USA na MS ve Varšavě. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Radost Filipa Novotného a Štěpána Borovky během utkání s USA.
Adam Růžička a Štěpán Borovka se radují během utkání s USA na MS ve Varšavě.
Adam Růžička smečuje v zápase s USA na mistrovství světa.
Lukáš Stegbauer během utkání s Mongolskem na MS.
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Čeští reprezentanti startují na MS poprvé od roku 2014, v základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a ve čtvrtek se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.

Proti Mongolsku český tým dlouho vyrovnaný zápas zlomil v závěru. Tři minuty před koncem ještě prohrával 9:12, ale pak předvedl pětibodovou šňůru, kterou zakončil Novotný střelou z dálky. Stejný hráč pak v poslední minutě dalším dvoubodovým košem znovu poslal skóre ze soupeřova přímého dosahu.

České basketbalistky 3x3 podlehly na MS Nizozemkám, pak porazily Polky

„Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý. Obzvlášť, když jsme měli Mongolce a věděli, že pokud nevyhrajeme tohle, tak turnaj bude hodně těžký. Nezačali jsme úplně dobře, dostávali jsme se do toho. Byl to vyrovnaný zápas, na konci se štěstí přiklonilo k nám, trefili jsme dobré, důležité, těžké střely a zvládli jsme to,“ řekl s osmi body nejlepší český střelec Novotný.

Čeští basketbalisté se radují z výhry nad Mongolskem na MS ve Varšavě.

S Američany, kteří na MS chyběli jen v roce 2018 a ve sbírce mají zlato z roku 2019 a dvě stříbra, dospěl zápas do dramatické koncovky, kterou rozuzlil minutu a sedm sekund před koncem desetiminutového duelu po bleskové akci po rozehrávce Borovka.

Šanci dát rozhodující koš měli přitom nejprve Američané, kteří po nepřehledné situaci a kontrole u videa získali za stavu 20:20 od rozhodčích míč do svého držení. James Parrott se ale při pokusu o sólové zakončení přes obranu neprosadil, navíc šel míč od jeho nohy do autu a Češi s šancí na ukončení zápasu naložili lépe.

Borovka byl nejlepším střelcem týmu s osmi body, Stegbauer a Růžička přidali po šesti. Lídrem Američanů byl s devíti body Dylan Travis.

Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě:

Muži - skupina B:
Česko - Mongolsko 17:14
Česko - USA 21:20

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 2. zápas - 3. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
3. 6. 18:00
  • 1.11
  • 19.00
  • 6.90
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.68
  • 14.30
  • 2.37
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