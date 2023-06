České basketbalistky se v osmifinále MS 3x3 utkají s Němkami

Český tým ve složení Kateřina Galíčková, Karolína Šotolová, Anna Rylichová, Alžběta Levínská postoupil do osmifinále ze třetího místa ve skupině C. Svěřenkyně trenéra Radka Šnábla v ní prohrály pouze v závěrečném utkání se Spojenými státy, předtím porazily Maďarsko, Mongolsko i Kanadu, která nakonec přes úvodní neúspěch v prodloužení postoupila z prvního místa rovnou do čtvrtfinále.