„Tohle je neskutečné,“ zářila domácí hvězda Leonie Fiebichová. „Podívejte se na náš tým, na všechny hráčky jsem neuvěřitelně pyšná!“
Kapitánka Marie Gülichová přikyvovala: „Jsem hrdá, že můžu být součástí tohoto týmu. O takových chvílích s reprezentací jsem snila.“
Německo prožívá basketbalovou euforii.
Už zase.
Jen tentokrát v tom nemá prsty reprezentační hrdina Dennis Schröder, byť i on dorazil na turnaj v hlavním městě své kolegyně povzbudit.
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Ještě větší nálož než proti Češkám. Po další krasojízdě jsou Američanky v semifinále
Parta pod vedením kouče Olafa Langeho, jehož manželka Sandy Brondellová vedla na mistrovství australský výběr, může pro zemi vybojovat další cenný úspěch. „Čtvrtfinále? Neuvěřitelný zážitek! A my nepřestaneme,“ sliboval německý trenér.
Tamní basketbalová komunita je namlsaná mužskými tituly z MS 2023 a EuroBasketu 2025, teď se zalíbením sleduje ženský národní tým, který dokazuje: I my umíme!
A to jim ještě schází opora Satou Saballyová, jež před dvěma lety výrazně přispěla k premiérové účasti reprezentace na olympijských hrách.
Další tváře německého vzestupu naopak na šampionátu potvrzují, že tato generace je výjimečná.
Němky v WNBA
Proti Belgii vynikla i její šíře.
Zatímco mistryně Evropy spoléhaly na základní pětici Meessemanová, Delaereová, Vanloová, Allemandová a Linskensová, domácímu výběru zajistily hráčky z lavičky 51 bodů.
Berlin Arenu znovu hecoval hlasatel, když spustil: „Friiiiiidaaaa!“ Publikum bez váhání reagovalo: „Büüüühneeeer!“
Právě dvaadvacetiletá rodačka z Georgsmarienhütte nedaleko Osnabrücku patří k rozdílovým hráčkám, které úvodní rozskok sledují vsedě.
Bühnerová, aktuálně nejlepší střelkyně týmu, jež si mimochodem v blížící se sezoně zahraje za USK Praha, zaznamenala ve čtvrtfinále 13 bodů, stejný počet přidala Alexis Petersonová, o jeden méně měla Gülichová.
Roli tahounek zase do puntíku splnily Nyara Saballyová (16 bodů, 12 doskoků), která je českým fanouškům známá také z působení v USK, a Fiebichová (17 bodů, 10 doskoků).
Slabší zápas odehrála Luisa Geiselsöderová, i přesto nadšeně hlásila: „Ptáte se, jestli mám za sebou nejlepší den kariéry. Pro tuto chvíli se mi zdá, že ano. Zatím ano.“
Po konci duelu se německé hráčky dlouze objímaly, nadšeně mávaly do publika, v němž jim tleskali také legendární Dirk Nowitzki a Natália Hejková, a poté společně s koučem slibovaly: Ještě nekončíme!
„Věděly jsme, že začátek se Španělskem bude těžký,“ vracela se k začátku mistrovství Gülichová. „Nikdo z nás nechtěl prohrát takovým rozdílem, ale zpětně se mi zdá, že podobné budíčky můžou týmu hodně pomoct. Cítím, že jsme začaly ještě více bojovat jedna za druhou.“
V semifinále narazí na další z favoritek – Francouzky.
I proti nim však pomýšlí na úspěch.