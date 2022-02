Satoranská už po porodu zase hraje. Ale ještě si to neužívám, tvrdí

Už většinu loňské sezony sledovala z hlediště s bříškem, v květnu se jí dcerka narodila. Jen co to šlo, tak sestřenice českého vyslance v NBA Tomáše Satoranského nastoupila zpátky pod bezedné koše.

„Basket dělám celý život, chyběl mi. Nemohla jsem si pomoct,“ svěřila se nejlepší česká hráčka v basketbalu 3 na 3 pro rok 2020. „Nejdřív jsem se rozehrávala v nižší soutěži v mateřském Sokole Nusle, kde jsem vyrůstala. Naskočila jsem už v říjnu, ale to by ještě bylo s menším miminkem těžší dojíždět z Prahy do Chomutova, to bych nezvládla.“

V první lize si zapsala devět startů s průměrem 7,8 bodu a 5,3 doskoku na zápas, a pak už se jí zase připomněly Levhartice. A tak po víc než roční odmlce znovu povýšila do Ženské basketbalové ligy, v níž si kroutí už dvanáctou sezonu a má na kontě úctyhodných 264 zápasů.

„Myslela jsem si, že si dám letos pauzu a budu hrát jen nižší soutěž, ale před Vánoci jsem se viděla s vedením a holkama a řekla jsem si, že druhou půlku sezony zkusím.“

Než Chomutov zastavil koronavirus, stihla ligový duel proti Žabinám, ve kterém však rychle nasbírala pět faulů, a pohárový se Slovankou. Oba prohrané. „Zatím si to neužívám, tempo je o dost vyšší než v 1. lize. Až chytím lepší fyzičku, snad bude všechno lepší.“

Bez pohybu nemohla být, takže už brzy po porodu to s ní začalo šít. „Mám psa, chodila jsem ho venčit a­ snažila jsem se dělat i něco jiného, ale ono to úplně nejde s malým miminkem. Ze začátku se od něj nemůžete hnout. Přitom jsem zvyklá se celý život hýbat.“

Během basketbalových zápasů na chvíli zapomíná na mateřské povinnosti. „Vždycky jsem basket měla jako relax. Když jsem studovala, vypnula jsem při něm. Teď to mám s miminem,“ tvrdí druhá maminka v chomutovském dresu; tou první je mistryně světa v trojkovém basketbalu Tereza Vorlová.

Někdy jsou večerní zápasy pro brzy 29letou Satoranskou řeholí. „Stávalo se, že jsem v noci vstávala po dvou hodinách, a to se pak blbě funguje, zvlášť když hrajete zápas až na konci dne. Ale musím to zvládnout, s tím jsem do toho šla. Zatím je to pro mě hendikep, ale snad se časem vyspím líp, abych měla na utkání víc síly,“ modlí se 188 cm vysoké křídlo či pivotka.

Sílu bude potřebovat, blíží se klíčová fáze sezony. A Levharticím se letos zatím tolik nedaří, jsou sedmé se třemi výhrami. „Holky měly těžký los. Teď přijdou zápasy, které bychom měli vyhrát. Když budeme kompletní, tak máme minimálně stejný, ne-li silnější tým než v minulé sezoně. Musíme urvat co nejlepší pozici pro play off.“

Třeba k tomu pomůže i maskot s dudlíkem v puse. A po sezoně si ho pochová už i Tomáš Satoranský, který se má přesunout z New Orleans Pelicans do Portlandu. „Bohužel se ještě z Ameriky nedostal domů, ani na Vánoce. Mají náročný program.“ Ten má i Satoranská se svou dvojrolí mámy a ligové basketbalistky.