Moderátorky žhaví El Nordico, v derby budou poprvé: Přestup k rivalovi? Nikdy!

„Nikdy!“ říká rezolutně jedenadvacetiletá Kubátová, studentka ekonomie a managementu. O dva roky starší fotbalová i basketbalová trenérka a studentka tělocviku Štěpánová přikyvuje: „Mezi Ústím a Děčínem se nepřestupuje!“
Kdo vyhraje středeční derby?
Štěpánová: Ústí, tipuju 98:90. Na derby se fakt těším, myslím, že to bude dost vyrovnaný zápas, hodně emocí, plná hala, výborná atmosféra. Bude to dost běhavý basket, rychlý přechod, rozhodovat budou trojky a obrana v závěru.
Kubátová: Fandím Děčínu, takže doufám, že vyhraje Děčín. Ale mám tušení, že to bude těsně. Jsme velcí soupeři, derby je největší zápas, když se to hezky sejde. Náš tým hrál celý měsíc venku, teď bude třetí zápas doma. A atmoška je u nás pořádná, bude to pecka!
Jak vnímáte rivalitu mezi kluby?
Štěpánová: Chápu ji, je to severní derby, dvě města vedle sebe. Baví mě ta atmosféra tady v Ústí, ale i v Děčíně je to skvělé.
Kubátová: Rivalita je fakt veliká, podle mě už od začátku. Možná je teď ještě větší, když se přidala nová moderátorka. Někdy je to až za hranou, i když si nepamatuji, že by se někdo porval. Ale vždycky když se může řvát, tak se řve.
Berete to jako největší zápas ligy?
Štěpánová: Troufnu si říct, že jo. My to bereme trochu víc, Děčín také, je to správně nafouknuté. Je jasné, že se bude dít něco velkého. I fanoušky to baví, je vždy vyprodáno.
Kubátová: Určitě nikdo nemá takovou rivalitu jako my. Když dělám rozhovory s fanoušky, všichni znají termín derby. A všichni ten zápas registrují nejvíc.
Dá se to přirovnat k fotbalovému derby Sparta versus Slavia?
Štěpánová: V menším měřítku bych klidně řekla, že jo. V rámci basketbalové ligy je to top zápas.
Kubátová: Ano. Já ve fotbale nefandím ani jednomu, jsem prostě baskeťačka a straním Děčínu. Na fotbale jsem ani nikdy nebyla.
Ovlivní derby kauza Tomáše Hrubého s Děčínem, která skončila až u etické komise?
Štěpánová: Nemyslím si. My i oni jsme to už vypustili, už se to nebude hrotit. Není to zapomenuté, ale zápas to neovlivní. Nebude to kvůli tomu víc vyhecované.
Kubátová: Všichni v Děčíně jsme se tomu smáli, nebrali jsme to vážně. Jsme rádi, jaké máme u nás prostředí, všichni si rozumíme, hráči, lidi v kanceláři. Povznesli jsme se nad tím.
Nějaká sázka s někým před derby proběhne?
Štěpánová: Asi ne. Já se do takových věcí raději nepouštím, abych něco nezakřikla.
Kubátová: Mohla bych se o něco vsadit s ústeckou moderátorkou, co? V sobotu jsme hráli proti Opavě, vsadila jsem pětikilčo na naši výhru, kurz byl 2,7, teď jsem 800 korun v plusu, krása. Vždycky je to u mě spontánní.
Kdo je nejsympatičtější hráč Ústí a Děčína?
Štěpánová: Řekla bych, že v Ústí je to pro všechny Pepa Potoček. Milý kluk! A v Děčíně? No, asi Jaden Edwards.
Kubátová: U mě je to z Děčína Jaden Edwards, dělala jsem s ním videjko porovnání sil v Armex Energy Sportcentru. A z Ústí? Jasně, že tam je rivalita, nikdo není sympoš. Ale možná Vyoral, ten je dobrý, šikovný.
A kdo je nejméně sympatický z týmu soupeře?
Štěpánová: Radši nebudu jmenovat (smích).
Kubátová: Asi řeknu Pecháčka, protože pořád přeskakuje z týmu do týmu, nikde se neudrží dlouho. Ani nevím, proč od nás odešel. A je pravda, že minulou sezonu jsem se s ním ani nebavila.
Kdo má lepší fanoušky?
Štěpánová: Ústí. Dokážou udělat atmosféru, která strhne i diváky, kteří by normálně nefandili, ale takhle se někdy přidají. A dokážou udělat pořádný bordel!
Kubátová: To je jasné, že my. Děčín má všechno nejlepší! Ať je to zajímavý nebo míň atraktivní soupeř, hala je vždy plná a fandí se. Mám to u nás ráda. A hlavně naši fanoušci jezdí i ven, do Ústí a všude. V Nymburce byl plný autobus plus ještě pár aut. U Ústí neregistruji, že by cestovali ven. A když jsem se byla podívat v roce 2024 na play off v Ústí, taky jsme v hledišti převládali a byli jsme víc slyšet. Možná je v Ústí plno, jen když tam hraje Děčín.
S kým nejraději děláte rozhovor?
Štěpánová: S Láďou Peckou, ten je úplně v pohodě a navíc vtipný.
Kubátová: Asi s kapitánem Pomikálkem a Kubou Důrou, sportovním manažerem klubu. Jsou nejvíc komunikativní a v pohodě. Už mají něco za sebou, vědí, co říct na kameru, s nimi se natáčí bez problémů. Ale ať jdu za jakýmkoli fanouškem nebo hráčem, nikdy jsem nic nevystřihla, že by to bylo blbé. Vždy se rozhovor povede.
A koho na rozhovor raději ne?
Štěpánová: Asi bych nechtěla mít po prohře rozhovor s generálním manažerem Tomášem Hrubým. Ne že bych se ho bála, ale myslím, že by neměl úplně náladu, což úplně chápu.
Kubátová: Asi nemám nikoho, že bych si řekla, za tím nejdu. Stejně musím obsáhnout co nejvíc lidí. A moderátorka si to takhle nemůže říct, musí prostě dělat všechno.
Kdo má lepšího trenéra?
Štěpánová: Rozhodně my. Tomáš Reimer má k hráčům skvělý vztah, dokáže s nimi vyjít, i když se prohrává, nabudit je. Dělá to dobře.
Kubátová: Opět je jasné, že my Děčín. S Tomášem Greplem je dlouhodobá spolupráce. O něm se říká, že je bouřlivý, a on i je. Chápu to, chce svůj tým přivést k vítězství, emoce k tomu patří. Ale mimo trénování je úplně super a vyklidněný. Kdybyste se s ním bavili mimo halu na kafi, je fajn člověk, hrozně příjemný, vtipný a usměvavý.
Kam až se v lize letos dostanou Ústí a Děčín? Budou spolu hrát finále?
Štěpánová: Samozřejmě bych Ústí přála, aby se umístilo co nejvýš. Finále s Děčínem by bylo skvělé, přilákalo by to ještě víc lidí. A určitě to možné je!
Kubátová: Nechci předbíhat, ani nedokážu aktuálně říct. Děčínu přeju úplně nejvyšší příčku, budeme pro to dělat všechno. Do play off se určitě dostaneme.
Co nejhoršího či nejvtipnějšího se vám stalo při moderování?
Štěpánová: Nic hrozného se mi nestalo, ale někdy je těžké najít člověka, který chce mluvit na kameru a nestydí se. Legraci si taky užiju, občas se pobavím sama nad sebou, když něco musíme natáčet pětkrát, protože se několikrát zaseknu a nedokážu říct správně větu. (smích)
Kubátová: Moderování je vždycky v pohodě. Když jsem natáčela video s Edwardsem, jak jsme se navzájem zvedali v Armexu, to bylo vtipné. Všichni na nás koukali. Anebo ještě video Účastníci zájezdu v autobuse. Natáčení bylo legrační. V Děčíně jsme všichni stejní, vtipní a šouplí.
Kdybyste dostala nabídku jít dělat moderátorku do Ústí/Děčína, přijala byste ji?
Štěpánová: Určitě ne. Mezi Ústím a Děčínem se nepřestupuje!
Kubátová: Nikdy! Určitě ne!
Na kolik pokusů byste proměnila trojku či šestku?
Štěpánová: Když mám dobrý den, tak trojku na první, když špatný, tak na druhý. (smích) Šestku, tu trefuju skoro pokaždé. Zkoušeli jsme si to v rámci zápočtu na vysoké škole a docela mi to šlo. Asi mám prostě cit pro míčové hry, míč mi tak nějak sedí do ruky. I když basket pravidelně nehraju, většinou se do koše docela trefím.
Kubátová: Neřekla bych, že jsem basketbalový profík. Dělám v klubu od roku 2022, začala jsem ve stánku s občerstvením, od tohoto roku trénuji malinké děti. Pomáhám v pohybové školičce, to je takové mazlení, ať si zvyknou na míč. U mě je střelba asi o štěstí, nemám ji tolik natrénovanou.
El Nordico
...ve středu 12. listopadu od 18 hodin v Armex Energy Sportcentru v Děčíně
Co je největší zbraň Ústí/Děčína?
Štěpánová: Pepa Potoček a Tomáš Vyoral mají skvělé trojky, máme občas nečekané přihrávky pod košem, že si to tam kluci hodí. Je z toho pěkný koš a vypadá to dobře.
Kubátová: U Děčína fanoušci, hráčům hodně pomáhají. U Ústí bojovnost, umí se někdy kousnout.
Jaké město je hezčí, co se vám nelíbí na tom druhém?
Štěpánová: Samozřejmě Ústí. Mám ho ráda hlavně kvůli tomu, že je obklopené přírodou. Kousek od Českého středohoří, všude kopce a výhledy, ale přitom je to pořád město, kde se stále něco děje. A hlavně, ta sportovní komunita je tady fakt skvělá, lidi se podporují. Na Děčínu se mi nelíbí, že se u jejich haly špatně parkuje. (smích)
Kubátová: Samozřejmě Děčín je hezčí. Líbí se mi, že je tady pořád co dělat, pořádá se plno akcí, je to zelené město, máme krásný zámek, Pastýřskou stěnu. V Ústí jsem studovala obchodní akademii, dojížděla jsem tam, město je šedivé. A chodit do školy přes Mírák, tedy Mírové náměstí, bylo nebezpečné. Teď studuji v Praze na Vysoké škole ekonomie a managementu, ale vrátila jsem se do Děčína, protože je boží.
Jak prožíváte zápasy, emotivně nebo v klidu?
Štěpánová: V klidu určitě nejsem, samozřejmě klukům přeju pokaždé, aby vyhráli, takže to prožívám s nimi. Každý netrefený koš mám zástavu srdce. (smích)
Kubátová: Hodně emotivně. Fandím, co to jde. Právě proto mám ze soboty chrapláček. Určitě nesedím v klidu nebo ve stánku. Když nikdo nenakupuje, odběhnu.
Bolí vás za krkem, když děláte s čahouny rozhovory?
Štěpánová: Snažím se koukat do země, aby mě to nebolelo. (smích)
Kubátová: Ne, nebolí, mám natrénováno. (smích)
Jak byste vyjádřila charakter svého klubu jedním slovem?
Štěpánová: Rodina.
Kubátová: Jsme prostě Válečníci.