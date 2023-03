Juniorské basketbalistky se na MS utkají s Egyptem, Kanadou a Čínou

Český výběr si na MS hráček do 19 let zajistil účast díky šestému místu na loňském evropském šampionátu osmnáctek. V Řecku se hrálo o pět postupových míst, přičemž Španělsko jako pořadatel MS s automatickým startem skončilo druhé po finálové porážce s Litvou.

„Za mě panuje spokojenost, skupina je velmi pestrá. Tři odlišné styly basketbalu ze tří různých kontinentů. Přesně ta konfrontace a zkušenosti, které jsem si pro hráčky přál a na každoročním mistrovství Evropy nezažijí. Z pohledu šancí na dobrý výsledek se jeví skupina hratelná,“ citoval svazový web trenéra Viktora Prušu.

Na světovém šampionátu se v základní skupině opět bude hrát o nasazení do osmifinále, ve kterém se utkají křížem týmy ze skupin A a B, respektive C a D. První soupeř českého celku v play off vzejde ze skupiny C, ve které budou hrát Japonsko, Brazílie, Litva a Itálie.

Před dvěma lety na MS v Debrecínu tehdejší české juniorky pod vedením současné trenérky seniorské reprezentace Romany Ptáčkové obsadily šesté místo a zaznamenaly nejlepší výsledek od zisku titulu v roce 2001 v Brně. Letos se český tým na juniorském MS představí pošesté a nebude chybět ani v 16. ročníku v roce 2025, protože bude mít jako pořadatel účast jistou.