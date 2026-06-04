Jedněm olympijským vítězům podlehli, druzí Čechy čekají ve světovém osmifinále

Češi měli shodnou bilanci 3-1 jako Američané a Lotyši, olympijští vítězové z Tokia, ale při bodové shodě v minitabulce rozhodl o pořadí na prvních třech místech počet nastřílených bodů. V tom byl nejlepší tým USA, který si jako vítěz zajistil přímý postup do čtvrtfinále.
Osmifinále čeká oba české týmy v pátek. Muži se utkají s Nizozemci, olympijskými šampiony z Paříže, kteří v základní skupině podlehli pouze Němcům. Ženy nastoupí ve stejné fázi proti Francii.
Zápas s Lotyšskem se českým hráčům nepovedl, nedařilo se jim střelecky. Proti dobré obraně se prosadili až za stavu 0:7 a do utkání už se jim nepodařilo vrátit. „Je to tým, který se snažíme nějakým způsobem napodobovat. Hrají přesně to, co my chceme hrát. Ukázali nám, že jsou pořád o krok napřed,“ konstatoval autor dvou bodů Adam Růžička.
„Nám se extrémně nevydařil vstup do utkání. Nebyli jsme schopni si poradit s jejich agresivní obranou. Hráli jsme úplně něco jiného než to, co jsme chtěli,“ dodal. Nejlepším českým střelcem v zápase byl s pěti body Filip Novotný.
Dosud neúspěšným Polákům naopak český tým nedal šanci a zpečetil jejich vyřazení. Průběh byl obdobný, prvních šest bodů inkasoval soupeř, po čtyřech minutách to bylo 12:3 a domácí už zápas zdramatizovali jen mírně. Novotný a Štěpán Borovka se na triumfu podíleli šesti body.
„Ubojovali jsme to na morál, na nějakou chytrost a lepší připravenost na tři na tři. Z Poláků má Sokolowski zkušenosti z národního týmu, Waczynski z Euroligy. Pokud je hráč dobrý v pět na pět, neznamená to, že bude dominovat v tři na tři. Měli jsme dobrý herní plán,“ prohlásil Borovka. „Byli jsme trošku zklamaní ze zápasu s Lotyšskem. Ale měli jsme dobrý vstup, potom přišlo utlumení. Poláci trefili nějaké těžké trojky, my jsme se rychle nafaulovali. Bylo jasné, že to bude závod do 21. Naštěstí i Poláci trošku odpadli, nechali nám tam volné dvojtakty,“ dodal.
Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě
Muži - skupina B
Lotyšsko - Česko 21:15