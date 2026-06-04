Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedněm olympijským vítězům podlehli, druzí Čechy čekají ve světovém osmifinále

Autor: ,
  23:50
Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3x3 ve Varšavě ze skupiny také čeští muži. V úvodním utkání jim sice připravili první porážku na turnaji Lotyši (15:21), ale poté reprezentanti porazili stejným výsledkem domácí Poláky. V tabulce obsadili Češi, kteří v úterý porazili Mongolsko a senzačně i USA, nakonec třetí místo.
Český basketbalista Lukáš Stegbauer (vlevo) faulovaný v zápase s Lotyšskem na...

Český basketbalista Lukáš Stegbauer (vlevo) faulovaný v zápase s Lotyšskem na MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě | foto: Václav Mudra / CZ.Basketball

Český basketbalista Adam Růžička v zápase s Polskem na MS v basketbalu 3x3 ve...
Český basketbalista Adam Růžička v zápase s Lotyšskem na MS v basketbalu 3x3 ve...
Štěpán Borovka během MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě
Štěpán Borovka během MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě
7 fotografií

Češi měli shodnou bilanci 3-1 jako Američané a Lotyši, olympijští vítězové z Tokia, ale při bodové shodě v minitabulce rozhodl o pořadí na prvních třech místech počet nastřílených bodů. V tom byl nejlepší tým USA, který si jako vítěz zajistil přímý postup do čtvrtfinále.

Osmifinále čeká oba české týmy v pátek. Muži se utkají s Nizozemci, olympijskými šampiony z Paříže, kteří v základní skupině podlehli pouze Němcům. Ženy nastoupí ve stejné fázi proti Francii.

Zápas s Lotyšskem se českým hráčům nepovedl, nedařilo se jim střelecky. Proti dobré obraně se prosadili až za stavu 0:7 a do utkání už se jim nepodařilo vrátit. „Je to tým, který se snažíme nějakým způsobem napodobovat. Hrají přesně to, co my chceme hrát. Ukázali nám, že jsou pořád o krok napřed,“ konstatoval autor dvou bodů Adam Růžička.

Český basketbalista Adam Růžička v zápase s Lotyšskem na MS v basketbalu 3x3 ve Varšavě

„Nám se extrémně nevydařil vstup do utkání. Nebyli jsme schopni si poradit s jejich agresivní obranou. Hráli jsme úplně něco jiného než to, co jsme chtěli,“ dodal. Nejlepším českým střelcem v zápase byl s pěti body Filip Novotný.

Dosud neúspěšným Polákům naopak český tým nedal šanci a zpečetil jejich vyřazení. Průběh byl obdobný, prvních šest bodů inkasoval soupeř, po čtyřech minutách to bylo 12:3 a domácí už zápas zdramatizovali jen mírně. Novotný a Štěpán Borovka se na triumfu podíleli šesti body.

„Ubojovali jsme to na morál, na nějakou chytrost a lepší připravenost na tři na tři. Z Poláků má Sokolowski zkušenosti z národního týmu, Waczynski z Euroligy. Pokud je hráč dobrý v pět na pět, neznamená to, že bude dominovat v tři na tři. Měli jsme dobrý herní plán,“ prohlásil Borovka. „Byli jsme trošku zklamaní ze zápasu s Lotyšskem. Ale měli jsme dobrý vstup, potom přišlo utlumení. Poláci trefili nějaké těžké trojky, my jsme se rychle nafaulovali. Bylo jasné, že to bude závod do 21. Naštěstí i Poláci trošku odpadli, nechali nám tam volné dvojtakty,“ dodal.

Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě

Muži - skupina B

Lotyšsko - Česko 21:15
Česko - Polsko 21:15

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
7. 6. 19:00
  • 2.97
  • 14.60
  • 1.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Guatemalští fanoušci se scházejí před zápasem s Čechy

Sledujeme online
Guatemalští fanoušci se scházejí v ulicích před stadionem v Harrisonu, kde je...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

5. června 2026

Jedněm olympijským vítězům podlehli, druzí Čechy čekají ve světovém osmifinále

Český basketbalista Lukáš Stegbauer (vlevo) faulovaný v zápase s Lotyšskem na...

Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3x3 ve Varšavě ze skupiny také čeští muži. V úvodním utkání jim sice připravili první porážku na turnaji Lotyši (15:21), ale poté...

4. června 2026  23:50

Španělští fotbalisté remizovali s Irákem, gól jim dal plzeňský obránce Doski

Iráčtí fotballisté slaví gól proti Španělsku. Vstřelil ho Merchas Doski (třetí...

Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát v La Coruni remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Francouzi nepotvrdili pozici prvního týmu...

4. června 2026  23:03,  aktualizováno  23:49

Pod padesát sekund! Čtvrtkařka Manuel doběhla na Diamantové lize v Římě druhá

Henriette Jaegerová dobíhá první do cíle závodu na 400 metrů v Římě. Druhé...

Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. Porazila ji jen...

4. června 2026  23:14

Bitvu o bronz rozhodne třetí zápas. Opava na domácí palubovce nedala Brnu šanci

Rozehrávač Opavy Tomáš Šiřina se přes Viktora Půlpána snaží protlačit ke koši.

O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1:1, Slezané ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku z...

4. června 2026  20:53,  aktualizováno  22:54

ONLINE: Česko - Guatemala, poslední test před šampionátem, fotbalisté hrají v USA

Sledujeme online
Guatemalští fanoušci se scházejí v ulicích před stadionem v Harrisonu, kde je...

Od našeho zpravodaje v USA Za týden už naostro. Čeští fotbalisté ale nejdřív ve druhém přípravném utkání před mistrovstvím světa hrají proti výběru Guatemaly v americkém Harrisonu ve státě New Jersey. Utkání sledujte v...

4. června 2026  22:20

Opavští na pošesté porazili Brno. Zvyšujeme si sebevědomí, prohlásil Puršl

Opavský Šimon Puršl brání pod vlastním košem brněnského Tevina Olisona.

Pivot opavských basketbalistů Šimon Puršl do druhého utkání o třetí místo v národní lize opět nastoupil s módním doplňkem – čelenkou. „Ale nevím, zda si ji nechám i příště,“ usmál se. „Dosud jsem v...

4. června 2026  21:38

Liverpool oznámil nového kouče. Iraola si udělal jméno v Bournemouthu

Trenér Andoni Iraola a brankář Djordje Petrovič oslavují výhru Bournemouthu.

Novým trenérem fotbalistů Liverpoolu je Španěl Andoni Iraola. Třiačtyřicetiletý bývalý kouč Bournemouthu nahradil Arneho Slota, jenž byl po dvou letech ve funkci o víkendu odvolán.

4. června 2026  21:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta má první posilu, Liverpool přebírá Iraola

Sledujeme online
Trenér Bournemouth Andoni Iraola tleská fanouškům po zápasu s Chelsea.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

4. června 2026  20:39

Konkurence na kraj obrany. Slavia vítá francouzského mladíka Glossou z Pau FC

Neil Glossoa, nová posila Slavie

Má teprve roční zkušenost ze druhé francouzské ligy a už jedenadvacetiletý mladík s charakteristickými dredy Neil Glossoa zaujal pražskou Slavii. Ta s ním podepsala smlouvu do roku 2031. Krajní...

4. června 2026  20:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Polská senzace je ve finále. Chwaliňská si o titul v Paříži zahraje s Andrejevovou

Polská kvalifikantka Maja Chwaliňská po postupu do finále Roland Garros.

O titul na Roland Garros si zahrají senzace turnaje Maja Chwaliňská a ruská tenistka Mirra Andrejevová. Polská kvalifikantka porazila v semifinále 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou, osmá nasazená...

4. června 2026  20:10

Fotbal? Díky, až později. Zatím New York žije baseballem a basketbalem

Premium
Pohled na stadion baseballového týmu New York Yankees. Před startem mistrovství...

Od našich zpravodajů v USA Zapadající slunce zlatě ozáří výškovou budovu, která ční nad Bronxem. Na střeše s dřevěným ozdobným pásem se rozzáří stovky reflektorů, takže i pohled na travnaté hřiště se v mžiku promění.

4. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.