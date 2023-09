POHLED: Prober se, Ameriko! I bronz bude zatraceně málo. Chce to hvězdy

V základní pětce Irving, Curry, Davis nebo Harden, na lavičce DeRozan s Rosem, Thompsonem a dalšími. Před devíti lety ovládli Američané mistrovství světa naprosto suverénně, ve finále porazili Srby o propastných 37 bodů! Relativně mladý výběr, který neměl konkurenci. Rozdával příděly a na zbytek světa stačil, aniž by se snad nějak významněji zapotil.

Zato o pět let později? Béčkové hvězdy, sedmé místo, dokonce až za Českem. A letos? Jistě, i Brunson, Edwards či Jackson Jr. jsou slušní hráči, ovšem porovnejte je s borci, kteří zůstali doma. Generální manažer Grant Hill (v této roli debutující) vzal na jihovýchod Asie rovnou dvanáct basketbalistů, pro něž šlo o premiéru na velké akci. Tenhle risk prostě nevyšel.

Zapomeňte na LeBrony a Duranty, těch se můžete dočkat možná za rok na olympiádě, pokud budou zdraví a při chuti. Jako by Spojené státy už definitivně přistoupily k modelu, který zatvrzele praktikují při hokejových světových šampionátech.

Dají dohromady šikovné mládí, doplní je pár zkušenými, leč nijak zářnými hráči, a doufají, že to nějak dopadne. Jenže v hokeji není USA tak vyhlášenou značkou, od které se prvenství automaticky čeká. Navíc konkurence nespí.

Pokud američtí basketbalisté odjíždějí z libovolného turnaje bez zlatých cinkajících ozdob na krku, je zákonitě něco špatně.

113 inkasovaných bodů v semifinále s Němci je jednoduše průšvih. Téměř nepředstavitelný. A zatímco nadšený křídelník Obst sázel jeden koš za druhým, Američané se po sobě koukali, kouč Kerr míchal sestavou, a když se půl minuty před koncem konečně trochu dotáhli, naprosto zbytečně ztratili míč a poslední šanci na zvrat.

Před časem by třeba céčková sestava stačila, není ale náhodou, kdo v současnosti dominuje NBA. Ve zkratce: Američané to nejsou.

Johannes Voigtmann slaví, Němci postoupili do finále světového šampionátu.

Pomiňme jména, postačí nám národnosti. Posledních pět nejužitečnějších hráčů soutěže: Řecko, Řecko, Srbsko, Srbsko, Kamerun. A to ještě v řadě čeká takový Luka Dončič.

„Tohle není rok 1992. Všude po světě se hráči zlepšují, týmy se zlepšují, není snadné vyhrávat velké turnaje,“ krčil rameny trenér Kerr.

Člověk se pak musí divit, proč se podle toho tedy americký svaz nechová, nepřemluví a nepošle do atraktivní destinace aspoň jednu skutečnou superhvězdu. Šikovný, leč zatím úspěchy neověnčený Edwards promine.

Samozřejmě, pokud Spojené státy poskládají to nejlepší, čím disponují, v devíti z deseti turnajů porazí kohokoliv. Tak to jednoduše je, i kdyby sprinter Lyles protestoval sebevíc. Mistrovství světa se svou skromnou periodicitou ovšem není nuzným setkáním, při němž by se měly spokojit s bitvou o bronz.

Bronz není pro USA nic. Nebo jinak, vlastně je. Zklamání a neúspěch. Příště znovu a lépe.

Sestřih ze semifinále USA - Německo: