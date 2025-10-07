Basketbalistky znají soupeřky pro boj o MS. Potkají Belgii i dva týmy z Afriky

Kvalifikační turnaje se uskuteční od 11. do 17. března, o světové medaile se bude hrát příští rok v Berlíně od 4. do 13. září. Český tým hrál na mistrovství světa naposledy v roce 2014 v Turecku, kde skončil devátý. O čtyři roky dříve na domácí půdě vybojoval stříbrné medaile.
Proti Belgii hrály svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové v červnu na ME doma v Brně a podlehly 60:72. S Mali se Češky utkaly loni v srpnu na předkvalifikaci MS v Mexiku a vyhrály 84:63. S Čínou změřily síly v červnu v přípravném turnaji v Karlových Varech a prohrály 67:72. S Brazílií hrály naposledy na MS v Ankaře v roce 2014 a zvítězily 68:55. S Jižním Súdánem se utkají poprvé.
Nadějná půle se rozplynula. Češky ve čtvrtfinále ME neustály španělský nápor
Češky se budou ucházet o čtvrtou účast na světovém šampionátu v samostatné historii. Startovaly také v roce 2006 v Brazílii, kde obsadily sedmé místo.
Jistotu startu mají domácí Německo a také vítězové kontinentálních mistrovství. Ze skupiny B v San Juanu v Portoriku jsou to Spojené státy americké, o další tři vstupenky na MS budou hrát i Nový Zéland, Senegal, Itálie a Španělsko.
Ve skupině C v Istanbulu má zaručenou účast Austrálie, o tři místa bude hrát s Tureckem také Maďarsko, Argentina, Kanada a Japonsko. Skupina D v Lyonu bude přípravou pro Němky a Nigérii, o dvě další místa se budou ucházet Kolumbie, Filipíny, Korea a Francie.
Reprezentace si zajistila start v hlavní fázi bojů o MS na loňském předkvalifikačním turnaji v Mexiku, který bez porážky vyhrála. Na červnovém ME skončila šestá, což by jí účast ve světové kvalifikaci také zaručilo. Při losu byly ve čtvrtém výkonnostním koši společně s Itálií, Jižní Koreou a Tureckem.