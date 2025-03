Mistrovství světa basketbalových juniorek míří do Brna. Vstupenky už se prodávají

13:58

Šestnáctka nejlepších týmů basketbalistek do 19 let zamíří v létě do brněnské Starez Arény Vodova, kde se od 12. do 20. července střetnou o titul světových šampionek. České reprezentantky ve skupině D vyzvou soupeřky ze Španělska, Japonska a Argentiny, výsledky určí jejich výchozí pozici pro play off. Vstupenky na všechny hrací dny v podobě balíčku na čtyři utkání jsou už nyní v prodeji v síti Ticketportal.