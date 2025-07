S čím půjdete do domácího šampionátu?

Když budu mluvit za tým, tak se chceme opravdu posouvat zápas od zápasu. Zkrátka se nyní soustředíme na Japonky, které nás čekají už v sobotu (od 17:30 ve velké hale areálu Vodova). Čtvrtfinále by bylo pochopitelně fajn, ale opravdu to nemá cenu nyní řešit.

Budou Japonky klíčovým soupeřem pro lepší umístění ve skupině?

V zápasech budou rozhodovat detaily a každé to střetnutí bude hodně jiné, protože soupeři hrají hodně odlišné styly basketbalu. Do každého zápasu tak půjdeme s jinou taktikou a minimem času na přípravu. Důležitá bude regenerace. Budeme chtít předvést to nejlepší a pokud tam půjdeme každá se správně nastavenou hlavou, tak by výsledky mohly být dobré.

V Brně se hrál turnaj juniorek před 24 lety a Češky šokovaly zlatem. Předhodil vám to někdo, že navazujete na obrovský úspěch?

Určitě jsme to všechny zaslechly. Je to motivace, že se může stát vše. Snad budou také takoví fanoušci, aby nám pomohlo domácí prostředí. Hlavně v těch úvodních zápasech to bude potřeba, spousta z nás je přirozeně nervózní ze své největší akce dosavadní kariéry.

Emilie Brzoňová před přípravným zápasem na MS U19 v Brně.

Nazvala jste se mámou týmu, v čem to tkví?

Snažím se vycházet se všemi hráčkami a když je nějaký problém, jde to přese mě. Funguji jako taková spojka mezi trenéry a týmem.

Jste přísná máma?

Ne ne, hodná, moc hodná!

Sama také jako jediná hráčka výběru působíte v zahraničí, konkrétně v Itálii, kde jste letos hrála v nejvyšší soutěži. Jaká byla ale vůbec cesta do Itálie?

Bylo mi patnáct a na začátku to bylo složité. Neuměla jsem italsky, spoléhala jsem jen na angličtinu. Ale hned jsem začala chodit do italské školy a po roce jsem mluvila prakticky plynule. Nyní už studuji gymnázium v italštině, zabydlela jsem se tam a beru to jako domov.

On region Emilia Romagna je asi vcelku příjemným místem k žití, že?

Hraju ve Faenze, je to blízko k moři i horám. Je tam moc dobré jídlo… je to tedy super.

A basketbalově to asi bude velká škola skočit rovnou do Serie A?

Je to plně profesionální tým. Američanky, Němka, Francouzka. Měli jsme navíc velmi úspěšnou sezonu, dostali jsme se až do play off, které mi dalo hrozně moc. Vypadli jsme pak s Benátkami, ale i tak to byl velký úspěch.

Kousek od vás leží legendární motoristický okruh Imola, nevyrazila jste na nějakou velkou cenu?

Byli jsme se podívat! Neuvěřitelné množství lidí, strašná spousta cizinců, ale byl to velký zážitek.

Na co jste si v Itálii nejrychleji zvykla?

Na lidi tam. Všichni jsou příjemní, sympatičtí a rádi se baví. Nikdo tam není ve stresu, což se mi hodně líbí. U nás jsme všichni stále v nějakém presu, že máme něco stihnout. Italové jsou uvolnění.

A z vás se stala trochu Italka?

No, doma mi říkají, že prý hrozně gestikuluju rukama, což je tam skutečně typické. Taky jsem se rozmluvila, já byla dřív taková tichá a zamlklá, ale jak vás zahraničí donutí se hodně osamostatnit, tak to šlo ruku v ruce.

Pomohla vám i tato osobnostní proměna dorůst do role lídryně a kapitánky, kterou zde máte zastat?

Asi to pro mě úplně přirozené není, ale zase si o to víc vážím, že mám od holek velkou důvěru. Určitě ale nechci říct, že to stojí na mě. Musíme každá přinést, to co v ní je, a jít za úspěchem jako celek. Navíc spousta holek má zase zkušenosti z domácí ŽBL, nejvyšší ženské ligy u nás, a budeme si rozumět. Doplňujeme se.

Přesto na vás bude jistě upřena pozornost, chtěla byste být spíše jen ten hvězdný hráč a ne lídr?

Je to asi už pozůstatek minulého roku, že mám být asi tahounkou. Ale včera jsme měly nějaké rozhovory a snad všechny hráčky mě označily za mámu týmu, tak mám asi spíš tuto roli.

Ve Faenze ale nehrajete celou dobu, kde jste začala svou italskou cestu?

Tři roky jsem byla v Římě, v akademii Stella Azzura. To je akademie pro mládež. Až teď poslední rok jsem se dostala do Serie A ve Faenze. Tam bych měla zůstat a jen doufám, že ta nadcházející sezona bude alespoň stejně úspěšná, jako ta uplynulá.

Emilie Brzoňová během tréninku před MS U19 v Brně.

Jak se do Itálie v patnácti letech vůbec dostává?

Do té doby jsem hrála v Tygrech Praha, velice úspěšném mládežnickém klubu, a jezdili jsme po mládežnických turnajích, kde jsem přes jednoho agenta zaujala skauta této italské akademie.

To je mezinárodní projekt?

Jde o velice známou akademii, kde se schází hráči opravdu z celé Evropy.

Mládežnické turnaje jsou obrovsky sledované skauty ze všech soutěžích. Trápí vás to vůbec, když byste měla pokračovat v Itálii?

No, klid určitě nemám. Bude tu hodně skautů z celého světa, ale snažím se na to nemyslet. Snažím se podávat co nejlepší výkon, určitě se některé zápasy povedou více a jiné méně, ale jak to který skaut vyhodnotí, na to možná přijde čas po turnaji.

Jaké máte kariérní ambice, když už v 19 letech sbíráte slušné minuty v Serii A, tedy v prestižní evropské soutěži, láká vás zámoří?

Já se snažím nepřemýšlet moc dopředu. Takže tento rok mám jasno, musím si udělat maturitu, budu hrát ve Faenze a co přijde dál? To se uvidí. Jasně, přemýšlíte i o tom dalším, možná bych se mohla vydat na vysokou školu v Americe, ale také by mě lákalo hrát Euroligu. Ještě se o tom musím pobavit s lidmi kolem mě.