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Belgičanky zvládly proti Austrálii zápas o první místo a jsou ve čtvrtfinále MS

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  14:23

Imani McGeeová-Staffordová (vpravo) z Portorika brání belgickou basketbalistku Antonii Delaereovou. | foto: Ebrahim NorooziAP

Evropské šampionky z Belgie ovládly na mistrovství světa basketbalistek v Berlíně skupinu C. V souboji o první místo a přímý postup do čtvrtfinále zdolaly Austrálii 80:68 a vyhrály i třetí zápas.

Hlavní hvězda belgického výběru Emma Meessemanová přispěla k vítězství 22 body, deseti doskoky a osmi asistencemi.

Double double si připsala také Kyara Linskensová za 12 bodů a deset doskoků. Rozehrávačka Julie Allemandová měla sedm asistencí a stala se nejlépe přihrávající hráčkou v historii světových šampionátů, na nichž dosud zaznamenala dohromady 109 asistencí.

Australankám nepomohlo 15 bodů kapitánky Ezi Magbegorové, bývalé hráčky USK Praha.

Postup do kvalifikace o čtvrtfinále si ve skupině C kromě Austrálie zajistilo také Portoriko, které v souboji dosud neúspěšných týmů zvítězilo nad Tureckem 75:71.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně:

Skupina C:
Belgie - Austrálie 80:68 (23:17, 40:33, 60:55)
Portoriko - Turecko 75:71 (19:20, 37:40, 51:58)

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