Belgičanky zvládly proti Austrálii zápas o první místo a jsou ve čtvrtfinále MS

Hlavní hvězda belgického výběru Emma Meessemanová přispěla k vítězství 22 body, deseti doskoky a osmi asistencemi.
Double double si připsala také Kyara Linskensová za 12 bodů a deset doskoků. Rozehrávačka Julie Allemandová měla sedm asistencí a stala se nejlépe přihrávající hráčkou v historii světových šampionátů, na nichž dosud zaznamenala dohromady 109 asistencí.
Australankám nepomohlo 15 bodů kapitánky Ezi Magbegorové, bývalé hráčky USK Praha.
Postup do kvalifikace o čtvrtfinále si ve skupině C kromě Austrálie zajistilo také Portoriko, které v souboji dosud neúspěšných týmů zvítězilo nad Tureckem 75:71.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně:
Skupina C: