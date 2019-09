Poláci přehráli i Rusko a jsou na prahu play off. Další drtivá výhra Srbů

Dalších 6 fotografií v galerii Portorický basketbalista Alexander Franklin (vlevo) se sápe po míči, sledují ho Nemanja Bjelica, Marko Simonovič a Nikola Milutinov (zleva) ze Srbska. | foto: Reuters

dnes 13:07

Basketbalisté Srbska a Polska udrželi na mistrovství světa neporazitelnost i při vstupu do osmifinálové fáze a po čtvrtých výhrách na turnaji v Číně blíží se do play off. Obhájci stříbra Srbové deklasovali Portoriko 90:47, Poláci v poslední čtvrtině otočili zápas s Ruskem a zvítězili 79:74.

V obou skupinách I a J může být už v pondělí rozhodnuto o všech čtvrtfinalistech, pokud také Argentina a Španělsko v odpoledních kontinentálních derby přidají čtvrtá vítězství. Argentinci nastoupí proti Venezuele, Španělé proti Itálii.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Poláci prohrávali v prvním poločase s Rusy až o 11 bodů a ještě v koncovce třetí čtvrtiny o sedm. Následující zhruba čtyřminutový úsek ale Rusové prohráli 1:14 a polští svěřenci amerického kouče Mikea Taylora už šanci nepustili. Adam Waczyňski byl nejlepším střelcem vítězů s 18 body, další povedený zápas sehrál hrdina duelu s domácí Čínou Mateusz Ponitka, autor 14 bodů a 9 doskoků. Rusům bylo málo 21 bodů včetně pěti trojek Michaila Kulagina. Sestřih zápasu Polsko - Rusko: K snadné výhře srbských svěřenců Saši Djordjeviče nejvíce přispěl křídelní hráč Nemanja Bjelica s 18 body. Pivot Nikola Jokič zaznamenal za necelých 16 minut hry 14 bodů a 10 doskoků. Sestřih zápasu Srbsko - Portoriko: . Mistrovství světa basketbalistů v Číně Osmifinále Skupina I (Fo-šan) Polsko - Rusko 79:74 (16:22, 34:40, 53:57)

Nejvíce bodů: Waczyňski 18, Mat. Ponitka 14, Kulig 10 - Kulagin 21, Antonov a Voroncevič po 11. 14:00 Argentina - Venezuela Tabulka Tým Z V P S B 1. Polsko 4 4 0 318:282 8 2. Argentina 3 3 0 258:211 6 3. Rusko 4 2 2 304:298 6 4. Venezuela 3 2 1 228:210 5 Skupina J (Wu-chan) Srbsko - Portoriko 90:47 (23:14, 49:26, 71:39)

Nejvíce bodů: Bjelica 18, Marjanovič 16, Jokič 14 - D. Huertas 11, Collier 8, Clavell 7. 14:30 Španělsko - Itálie. Tabulka Tým Z V P S B 1. Srbsko 4 4 0 413:250 8 2. Španělsko 3 3 0 247:190 6 3. Portoriko 4 2 2 260:308 6 4. Itálie 3 2 1 277:215 5 O 17. až 32. místo Skupina M (Kuang-čou) Nigérie - Pobřeží slonoviny 83:66 (24:18, 37:35, 63:46) 14:00 Čína - Korea. Tabulka Tým Z V P S B 1. Nigérie 4 2 2 349:308 6 2. Čína 3 1 2 205:206 4 3. Pobřeží slonoviny 4 0 4 255:320 4 4. Korea 3 0 3 208:290 3 Skupina N (Peking) Írán - Angola 72:61 (19:17, 28:29, 48:45) 14:00 Tunisko - Filipíny. Tabulka Tým Z V P S B 1. Írán 4 1 3 284:297 5 2. Angola 4 1 3 266:349 5 3. Tunisko 3 1 2 205:235 4 4. Filipíny 3 0 3 210:318 3