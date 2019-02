ROK 2019: Mistrovství světa basketbalistů v Číně

Připravovaný šampionát přináší řadu novinek. Pole účastníků se rozšířilo z 24 na 32; turnaj se ze sudých let posunul do lichých, a tak na něj fanoušci musejí čekat pět namísto tradičních čtyř let. Další turnaj proběhne v roce 2023 a podělí se o něj Filipíny, Japonsko a Indonésie.

Evropa má nyní k dispozici 12 míst, jedno z nich zabrali čeští reprezentanti - a povedlo se jim to mezi prvními. Jistotu účasti už mají také Německo, Francie, Španělsko, Řecko, Turecko a Litva. Naopak úřadující mistři Evropy ze Slovinska o šanci na postup přišli.

Severní a Jižní Ameriku bude zastupovat celkem sedmička týmů. Chybět nebudou obhájci ze Spojených států, ač se o jejich postup museli zasloužit hráči, kteří nepůsobí v NBA. Kvalifikaci už zvládli také Argentinci, Venezuelané, Kanaďané a Brazilci.

Asie společně s Austrálií a Oceánií mají k dispozici osm míst. Čína má své jisté coby pořadatel, kvalifikací úspěšně prošly celky Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Koreje.

Afriku bude reprezentovat dohromady pět týmů, jistotu už mají Nigérie, Tunisko a Angola.

O zbylých 13 týmech pro šampionát se rozhodne právě v těchto únorových dnech. Los skupin proběhne 16. března v Šen-čenu.

A jak bude závěrečný turnaj probíhat?

Z osmi čtyřčlenných základních skupin postoupí dva nejlepší do osmifinálových skupin, rovněž čtyřčlenných.

První a druhý celek z každé osmifinálové skupiny následně vytvoří nejlepší osmičku účastníků play off na jeden vítězný zápas. Na méně úspěšné výběry čekají souboje o konečné umístění.

Mistrovství světa bude hlavní kvalifikací na olympijské hry 2020. Do Tokia se podívá sedm nejlepších celků (jistotu už nyní má Japonsko coby hostitel, o další čtyři pozice se bude bojovat v kontinentálních kvalifikacích).