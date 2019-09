Kdo zastaví Česko? Basketbalisté v euforii: Po tomhle se nebojíme ničeho

Jak je zastavit? Co udělat, co změnit? Slavný trenér Aleksandar Petrovič ani jeho brazilští svěřenci nenacházeli jedinou kloudnou odpověď. Česká reprezentace řádí: zničila favorizované Turky, teď sobotnímu soupeři přivodila první porážku na šampionátu a přiblížila se postupu do čtvrtfinále MS.

„Absolutně skvělý dojem,“ radoval se pivot Ondřej Balvín, který s 15 body a 11 doskoky podruhé za sebou dosáhl na double-double. „Důležité bylo naše nasazení; to, jak jsme na ně fyzicky tlačili. Dostali se pak do neshod, zato naší největší devízou je, že hrajeme skvěle jako tým.“

Tohle slovo opakovali všichni. Nešlo nechválit Balvínovo umění pod oběma koši či mistrovský výkon Satoranského: 20 bodů, 9 asistencí, 7 doskoků? Bravo!

Ale pořád to byly jen významné detaily ještě významnějšího celku.

„Samozřejmě máme některé hráče, kteří nasbírají víc bodů, doskoků či dalších statistik. Ale celkově je náš styl na hřišti o tom, že si podáme míč, ne že to bude někdo na sebe nějak šíleně tahat,“ hřeje Balvína. „Tohle je náš basket.“

Je funkční po všech stránkách. A pozor, mnozí Češi přitom líčili, jak před Brazilci dumali, zda jim páteční přesun ze Šanghaje do Šen-čenu nevzal až příliš mnoho sil.

„Cítím se rozhodně líp než před zápasem, kdy tam nohy opravdu nebyly,“ říkal Bohačík. „Cestování bylo velmi těžké, vstávalo se brzo ráno. My jsme to podle mě zvládli líp než Brazilci; taky na to máme v mužstvu vhodné typy, energizery. Velký dík našemu realizačnímu týmu, že nás takhle připravil. Je to neskutečné.“

Jeho parťák Hruban si zase všimnul dalšího důvodu.

„Brazílie má tým, kterému se nechce úplně běhat. Myslím, že jsme jim nesedli jako soupeř, že se tu s takovým ještě nepotkali,“ líčil střelec z Nymburka.

„A to jsme nehráli žádný super zápas v útoku, spoustu střel jsme nedali. Kdybychom hráli v takovém tempu a s takovou energií jako s Tureckem, mohli jsme jim dát 110 bodů, úplně v pohodě. Ale pořád je i tohle rozdíl, v nějž jsme ani nemohli doufat. Super!“

Češi i v euforii hned vyhlíželi večerní souboj USA proti Řecku. Jakmile Američané uspějí, stačí jim s Řeckem i porážka o 11 bodů.

„Opravdu nevím, co se děje, ale už podruhé budeme fandit Americe. Vzpomínám si na velkou atmosféru v Českém domě v Šanghaji, když hráli proti Turecku a všichni jim tam drželi palce,“ připomíná Bohačík, jak týmu pomohlo, že hvězdy NBA dotáhly málem ztracený duel k výhře o bod v prodloužení. „Věřím, že Američani ukáží, jakou mají sílu. A pak to proti Řecku bude na nás.“

I kvůli postupovým propočtům do toho tým kouče Ronena Ginzburga „šlapal“ do posledních minut. Každý koš se počítal. Poslední krok může být nejtěžší.

Ale zároveň platí to, co ze sebe bez přemýšlení vypálí Bohačík: „Myslím, že po dnešku už se nebudeme bát ničeho.“