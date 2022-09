Jiné Američanky, legenda Jacksonová, hráčky z Čech. MS basketbalistek začíná

Zlato obhajují Američanky, které s obměněnou sestavou zaútočí na čtvrtý titul za sebou a jedenáctý celkově.

České basketbalistky se naposledy zúčastnily světového šampionátu před osmi lety, v Turecku tehdy skončily deváté. Stříbrné medailistky z roku 2010 se do únorového kvalifikačního turnaje neprobojovaly kvůli loňskému 15. místu na mistrovství Evropy. Do kvalifikace se dostalo prvních šest týmů. Ze stejného důvodu chybějí na šampionátu úřadující bronzové medailistky Španělky, které na ME skončily až sedmé.

Obhájkyně titulu Američanky chtějí potvrdit dominanci a usilují o šesté zlato z posledních sedmi mistrovství. Naposledy neuspěly v roce 2006 v semifinále s Ruskem, od té doby vyhrály na MS dvaadvacet utkání za sebou. V součtu s olympijskými hrami drží na vrcholných akcích sérii 52 zápasů bez porážky.

Tým nové trenérky Cheryl Reeveové se musí vypořádat s odchodem hvězdné Sue Birdové i s absencí zraněné Diany Taurasiové. Chybět bude také pivotka Brittney Grinerová, jež byla po únorovém zatčení v Moskvě odsouzena v srpnu na devět let do vězení za pašování drog. Jedenatřicetiletá Grinerová patřila na loňské olympiádě v Tokiu s průměrem 16,5 bodu na zápas k nejlepším hráčkám týmu.

„Bez dominantní síly Brittney bude naše hra vypadat jinak. Chceme se ale dál tlačit pod koš, protože v tom je síla amerického basketbalu,“ řekla Reeveová. Sedm Američanek včetně Jonesové a Thomasové bude na světovém šampionátu debutovat.

„Nemůžete nikoho nutit, aby se stal lídrem. Stačí ale pár pohovorů a u hráček jako Chelsea Greyová to poznáte. Myslím, že Chelsea je na to připravená. Stejně jako Stewie (Breanna Stewartová),“ doplnila Reeveová.

Stříbrné medailistky z minulého MS Australanky se pokusí využít domácího prostředí. Jedinkrát vyhrály před šestnácti lety při semifinálovém výpadku Američanek. V týmu nechybí pamětnice zlatého úspěchu jedenačtyřicetiletá pivotka Lauren Jacksonová. Čtyřnásobná olympijská medailistka se vrací poté, co ukončila v roce 2016 kariéru kvůli potížím s kolenem. Dalšími aspirantkami na cenné kovy budou Francouzky, Srbky nebo naposledy čtvrté Belgičanky.

Australská basketbalistka Lauren Jacksonová (ve žlutém) zakončuje na čínský koš.

Na šampionátu chybějí Rusky. Vyloučeny byly kvůli vojenské invazi na Ukrajinu a nahradilo je Portoriko. Místo suspendované Nigérie bude hrát Mali.

Turnaj začne ve čtvrtek ve 2:30 SELČ duelem Bosny a Hercegoviny posíené o hvězdnou bahamskou pivotku Jonquel Jonesovou s Portorikem. Dvanáct týmů bylo rozlosováno do dvou skupin po šesti, přičemž do čtvrtfinále z každé postoupí čtyři nejlepší. Finále je na programu 1. října.