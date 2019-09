Kapitán basketbalistů: Nechceme na nikoho spoléhat, Řeky jdeme porazit

A dokonce si mohou dovolit prohrát až o 11 bodů. Zní to jako hezký polštář. „Ale k dobru máme spíš to, že by pak ještě musel v náš prospěch dopadnou zápas USA proti Brazílii, což nám nedovoluje na žádný rozdíl myslet. Chceme si to zařídit sami,“ burcuje Pumprla. „Abychom se nemuseli třást a spoléhat na další výsledek, byť pravděpodobný. Chceme výhru. A myslím, že jinak to ani v takovém zápase nejde.“

Vy jste dosud sehráli na šampionátu čtyři povedené duely, Řekové spíš čtyři průměrné...

Doufám, že naše vlna nějaký význam mít bude, ale nejen v našich zápasech se ukazuje, že poučky typu „my s někým prohráli o 20, oni zase o 30, a my je tím pádem porazíme o 10“, jaksi bohužel nefungují. Není to jen o momentální formě, i ta hraje roli, ale taky o tom, jak si kteří soupeři sednou. Proto si myslím, že třeba Brazílie byla typem soupeře, kterému jsme my vůbec neseděli, stejně jako Turecku. Srovnání jsou hrozně těžká.

A Řecko hrozně těžký soupeř, že?

Nevím, co je za tím, že Řekové zatím nepředvádějí tu největší kvalitu, co měli v přípravě; tam odehráli hodně slušná utkání s nejsilnějšími týmy. Doufám, že se do pohody už nestihnou dostat.

Favority nebudete. Zvykli jste si?

Podle škarohlídů jsme před každým zápasem odepsaní, takže s tím se nějak počítá (úsměv). Na tohle se nezaměřujeme, je to jeden z mála historických okamžiků, kdy výrazně převažuje část pozitivních fanoušků nad těmi negativními. Ač se může stát, že ten další zápas nevyhrajeme, tak nás dopředu žene obrovská podpora lidí. Proto do toho zase půjdeme podle našeho hesla, že tam necháme lví srdce. Ať to dopadne jakkoliv, tenhle turnaj si budou všichni dobře pamatovat, a to hlavně z pozitivního hlediska.

Přesto: bude to ten dosud největší zápas na šampionátu?

Tady jsou samé největší… Takhle nad tím neuvažuju; každé utkání je něčím zvláštní, i proto, že hrajeme proti soupeřům, proti kterým nenastupujeme běžně, nebo jsme s nimi dokonce nehráli nikdy. Pořád jsme ve hře o mety nejvyšší, i když na ně nemyslíme. Ale kdyby nám někdo před týdnem na začátku mistrovství řekl tento scénář, tak by mu asi málokdo věřil.

Jak moc vám případně může chybět Blake Schilb, jehož na Řecko nejspíš nepustí zranění kotníku?

Hodně. Rotaci nemáme úplně nejširší, to si řekněme upřímně - a Blake je to hráč, který tam s výjimkou utkání proti USA natočil vždy přes dvacet minut.

A ještě umně zaskakoval na postu rozehrávače, když Tomáš Satoranský potřeboval chvíli oddechu.

Když z toho někdo vypadne, nevíme, jak se nám to bude dařit, kým ho nahradit. Samozřejmě hráče na lavičce máme, ale nejsou ještě rozehraní. Uvidíme, to vždy vyplyne ze hry. Ty minuty se budou muset rozdělit, může to být třeba poslední zápas. Řekněme si upřímně, i kdybychom se dostali do čtvrtfinále, tak nemyslíme na to, abychom si na to pošetřili síly.

Řekové zatím prohráli s Američany i s Brazílii. Co vám tyhle duely ukázaly?

Myslím, že podle Američanů se řídit nemůžeme ani nechceme, v obraně produkují stylově jiný basketbal než my. A navíc jsem měl pocit, že se do toho Řekové všeobecně moc netlačili, ani Janis (Adetokunbo). Podle mého tušení už dopředu mysleli na náš zápas. Spíše je tu cesta brazilská. Něco jsme už měli možnost vidět na videu, ale to samozřejmě není žádné eso z rukávu. Všichni ví, jak Janise teoreticky bránit - ale to jestli to pak prakticky proti hráči těchto kvalit vychází i v zápase, to už je kapánek loterie.