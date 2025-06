Mladý reprezentant Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové

Alexandr Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Český fotbalový reprezentant do 21 let, který se představil i na probíhajícím mistrovství Evropy na Slovensku, podepsal s Východočechy víceletou...