Historická Šalina Café jezdí Brnem při speciálních příležitostech. V úterý odpoledne vezla skutečně vzácný náklad. Basketbalové dlouhánky, jimž příprava tento týden začala propagačními akcemi a ve čtvrtek vyvrcholí testovacím zápasem proti Lotyšsku, si její sedadla vyzkoušely pochopitelně poprvé.

„Pro mě cesta šalinou nebyla zdaleka první, v Brně jsem poslední tři roky hrála a do města jsem autem z bytu v Řečkovicích nejezdila. Vždycky tramvají. I tak to byl zážitek. Je skvělé projet se v tak zajímavém dopravním prostředku, mávat na lidi, vidět, jak oni mávají na nás, točí si nás… takže je to fajn,“ usmívala se rozehrávačka Karolína Šotolová, nedávná opora ligového KP Tany Brno, přestupující do španělského Ferrolu.

Několik desítek minut dlouhou cestu s hráčkami absolvoval na palubě Šaliny Café i pohár pro budoucí mistryně Evropy. „Nesahat, ať to nepřinese smůlu!“ nabádaly se hned při nástupu.

Ten provázely předpokládatelné vtípky. „Jízdenky, prosím,“ ozvalo se z jedné strany.

„Já jsem v pohodě, já mám šalinkartu,“ hlásila pohotová Šotolová.

I další hlášky nesly brněnský otisk. Hlavně masér Ladislav Burian je pravidelně tahal z rukávu. „Osmdesát, devadesát, sto!“ připomněl například při jednom z kostrbatějších rozjezdů staré tramvaje burcování Bolka Polívky, filmového Bohumila Stejskala, z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. „Tady někde Bolek potkal Káju Gotta?“ zajímal se živě o dějiště další ze scén z památné komedie.

Další brněnské akce basketbalistek Středa, 13:00: autogramiáda v Galerii Vaňkovka. Soutěže o ceny i vstupenky od 13 hodin, podpisová akce celého týmu od 14 hodin.

Po kolejích reprezentantky putovaly proto, že Dopravní podnik města Brna je jedním z významných partnerů evropského turnaje. Když přišly na to, jak se v sice renovované, ale v původním designu ponechané tramvaji otvírají okýnka, hned jim cesta ubíhala lépe. I káva se podávala.

„Bohužel bez mléka, takže já nic,“ glosovala nabídku pivotmanka Julia Reisingerová, jedna z hlavním opor národního týmu.

Další „patálie“ ji potkala při vystupování na naplánované zastávce na náměstí Svobody, kde hlavou narazila do madla na držení pod nízkým stropem. „To je normální. Dopravní prostředek bych potřebovala vyšší, na mě jsou nízké všechny autobusy i tramvaje,“ prohodila bez jakýchkoliv námitek 194 centimetrů vysoká hráčka.

Týmu se za cesty dostalo od přisednuvšího brněnského náměstka pro sport Tomáše Aberla vysvětlení, proč v Brně odbíjí poledne v jedenáct hodin nebo jaké padají kuličky z orloje na náměstí Svobody. Některé z nich už jsou opatřeny logem nadcházejícího šampionátu.

Basketbalistky vyrazily na propagační cestu na palubě Šaliny Café, káva se za jízdy podávala automaticky.

Šotolová jim pro změnu prozradila, že na Mendlově náměstí, kudy se také projíždělo, je k vidění socha Hrachovina jako památka na odkaz významného genetika Gregora Johanna Mendela.

Cestu absolvoval i maskot turnaje Fiona. Ta se naopak s pohárem ochotně fotila.

„Nedá se říct, že by na mě už dýchla předstartovní nervozita, spojená s mistrovstvím. Ta přijde asi až těsně před turnajem. Ale jsem ráda, že jsme po předchozí fázi přípravy konečně přijely do Brna. Budeme se moct soustředit, nadechnout se atmosféry, aklimatizovat se,“ přiznala Reisingerová. Výpravu šalinou brala jako zpestření programu i důležitou povinnost. „Pokud by naše jízda tramvají dokázala přilákat fanoušky navíc, bylo by to jen dobře. Hala v Králově Poli (dějiště brněnské skupiny) není tak obrovitánská, aby se nedala zaplnit do posledního místečka, a takovou podporu doma jistě oceníme,“ řekla.