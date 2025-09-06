Turecko se nadřelo, vítězové „české“ skupiny ale na MS prošli do čtvrtfinále

Turci, kteří bez porážky ovládli „českou“ skupinu v Rize, švédského outsidera bodově předčili jen v jedné čtvrtině. Do kabin šli Seveřané s vedením 42:37, ale třetí část i díky šňůře 14 bodů vyhráli svěřenci trenéra Ergina Atamana 26:13 a získali náskok.
Švédy to však nezlomilo, ve čtvrté čtvrtině ještě dvakrát vyrovnali, naposledy na 76:76, v závěrečných třech minutách si už ale Turci postup vzít nenechali. Nejlepším švédským střelcem byl s 16 body Ludvig Hakanson.
V úterním čtvrtfinále se Turecko střetne s vítězem nedělního duelu mezi Polskem a Bosnou a Hercegovinou.
Mistrovství Evropy basketbalistů v Rize
osmifinále
Turecko - Švédsko 85:79 (20:23, 37:42, 63:55),
14:15 Německo - Portugalsko
17:30 Litva - Lotyšsko
20:45 Srbsko - Finsko