Velký obrat zaskočil Poláky. Basketbalové juniory čeká na ME boj o páté místo

20. 7. 2024 15:30

20. 7. 2024 18:30

Česko vs. Polsko

basketbal - Gdyně (Pol.) - Mistrovství Evropy mužů do 20 let - O 5. - 8. místo:Česko vs. Polsko

Gdynia, Polsat Plus Arena //sport.idnes.cz

Česko Polsko

79 : 78