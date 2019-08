Basketbalistky do 20 let zahájily domácí ME prohrou s Ruskem

Mistrovství Evropy basketbalistek do 20 let v Klatovech Skupina C: Česko - Rusko 43:58 (8:16, 21:23, 33:44) Nejvíce bodů: Brabencová 14, Voráčková 10, Šípová 5 - Zotkinová 14, Ogunová 9, Komarovová a Zajcevová po 8. Polsko - Švédsko 58:30 (14:17, 30:19, 48:24).