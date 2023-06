Basketbalistky velí před ME: pevná obrana, rychlé přechody, žádné ztráty

Tel Aviv (Od našeho zpravodaje) - Z parného venkovního počasí, kde teploty stoupají ke třiceti stupňům Celsia, rády utíkají do klimatizované haly. A těší se, že po závěrečných trénincích už ve čtvrtek odpoledne vletí do mistrovství Evropy. České basketbalistky v Tel Avivu vyzvou Italky, ve čtyřčlenné skupině by rády hned na úvod přidaly důležité vítězství.