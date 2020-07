Hartford měl štěstí, že mě měl. Sebevědomý Štafl o americkém roce jedna

České sebevědomí se rozhodl vyvézt do Ameriky. A vypadá to, že udělal dobře. Žádný jiný český basketbalista v univerzitní NCAA neměl tak dobrou sezonu jako dvacetiletý nováček Miroslav Štafl. Coby jedna z hlavních postav Hartford Hawks atakoval účast v celoamerickém play off zvaném March Madness. Finále konference American East i zbytek ročníku však zrušil koronavirus.