Kolín znovu trefil covid, jak to dopadne s derby proti Nymburku?

„Zrovna jsem řídil, na hodinách bylo přesně 11.11,“ upřesnil Miroslav Sodoma, jak dlouho ví o restartu Kooperativa NBL. „Ale na rovinu, my jsme s tím počítali. Jakmile byl povolen návrat do hal, trénujeme naplno a děláme všechno tak, jako by se hrálo. Jen se čekalo na odsouhlasení výjimky pro naši soutěž,“ popsal kolínský kouč.

Aby se mohlo hrát, musí i v basketbalovém prostředí docházet k pravidelnému kontrolování hráčů. Kdy u vás testy na covid proběhly?

Po středečním tréninku jsme je všichni absolvovali a včera jsme se v průběhu dne dozvěděli výsledky.

Všechno v pořádku?

Právě že ne. Dva testy byly bohužel pozitivní. Jejich majitelé jsou v izolaci a nesmějí hrát. Zbytek týmu bude k zápasu připraven, jen ještě čekáme na potvrzení, že to tak opravdu bude.

Jak často se musíte nechat testovat?

Co máme informace, tak před každým utkáním. Ve hře je i možnost, že by stačil test dvakrát týdně, pokud by se hrálo častěji.

Kolín v nejvyšší soutěži patří k méně movitým klubům. Bude pro vás časté testování ekonomicky únosné?

Bude to pro nás hodně náročné, to nezastírám. Ale finančně se na tom celém bude podílet také basketbalová federace i samotná liga. I proto kluby napříč soutěží s pravidly souhlasily.

Během koronavirové pauzy ve vašem klubu skončil Armin Mazič. Prozradíte důvody?

Byly zčásti i ekonomické. Takové to hledisko cena lomeno výkon nebylo z našeho pohledu úplně optimální. Ale kdyby tu nebyla pandemie, k rozchodu by nejspíš nedošlo.

Sezona je hodně divná. Liga se přerušuje, každý má odehraný rozdílný počet zápasů, nesestupuje se. Přehodnocuje Kolín své cíle?

Já vás opravím, zatím není jisté, že se z Kooperativa NBL nebude sestupovat. V oficiálním rozpisu je uvedeno, že poslední tým čeká baráž o udržení. Nicméně my jsme vždy za cíl vyhlašovali postup do play off, což stále trvá.

I s vaším nesmírně mladým kádrem?

Do budoucna to může být naše výhoda. Mladí hráči se letos obouchají a v dalších sezonách mohou z nasbíraných zkušeností těžit.

K prvnímu zápasu po restartu máte nastoupit proti sousednímu Nymburku, který je v domácích soutěžích dlouho neporazitelný. Pro vás výhoda, nebo nevýhoda?

Nechci přímo hloupě říkat, že jedeme prohrát, ale asi nikdo nečeká, že v Nymburce zvítězíme. Je pro nás výhoda, že nemáme co ztratit a můžeme se na úvod v uvozovkách rozehrát.