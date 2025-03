Basketbal bez obviněného Jansty? Funguje dál bez problémů, o image se nebojí

Advokát Miroslav Jansta přišel v doprovodu policie k soudu. Ten rozhodne, zda bude umístěn do vazby. (26. února 2025) | foto: Petr Topič , MAFRA

„Myslím, že převládá vděčnost za to, co pan předseda za 16 let ve funkci pro basket udělal. Důležité je, že kauza se vůbec netýká basketbalu, natož sportu. A proto fungujeme dál zcela bezproblémově,“ popisuje pro iDNES.cz marketingový ředitel federace Martin Peterka.

Ač se v tomto případě nabízí paralela s tenisovým svazem, který o tehdejšího prezidenta Iva Kaderku přišel loni v červnu, oba případy jsou velmi odlišné. I když oba vrhají na sport určité podezření.

Zatímco v kauze tenisového svazu probíhaly údajné podvody přímo uvnitř této organizace, která tak nyní musí vracet Národní sportovní agentuře desítky milionů, Janstův případ jde mimo basketbal.

„Naším úkolem bylo co nejrychleji uklidnit hnutí, že federace bude fungovat dál a rozhodně není ohroženo financování basketbalu v Česku,“ zdůrazňuje Peterka. „Kontrola hospodaření u nás probíhá standardně od NSA i formou auditu nezávislého auditora.“

Nové vedení tenisového svazu opakovaně hovoří o tom, že se mu nyní obtížněji shánějí noví partneři a že si spolek znovu musí získat důvěru. Této situace se basketbalisté neobávají. „Věříme, že federace je v tuhle chvíli natolik stabilní a silná, že by ji tahle personální změna neměla ovlivnit,“ reaguje Peterka.

Na druhou stranu rezignace dlouholetého šéfa, který čelí závažnému obvinění z praní špinavých peněz, na renomé nikomu nepřidá.

Miroslav Jansta

Janstovo jméno navíc figurovalo i v případu zneužití sportovních dotací kolem bývalého předsedy fotbalové asociace Miroslava Pelty. Tady byl pravomocně osvobozen, ale ještě bude následovat dovolání.

V tomto kontextu může působit čtvrteční oznámení pojišťovny Kooperativa, že po jedenácti letech skončí jako titulární sponzor české nejvyšší soutěže mužů, jako vyjádření nedůvěry, ale Peterka upřesňuje, že tento krok nemá s kauzou Jansta žádnou spojitost.

„Záměr nepodepsat novou smlouvu po skončení té stávající nám Kooperativa oznámila už na konci loňského roku. Tím nám dala dost času, abychom našli jiného partnera. Smlouva končí k poslednímu červnu, do té doby plnění z obou stran platí. A ukončení spolupráce proběhlo v dobrém.“

ČBF v letošním roce čekají významné pořadatelské výzvy – v Brně se v létě uskuteční jak skupina evropského šampionátu dospělých basketbalistek, tak mistrovství světa juniorek do 19 let.

Konání těchto akcí ohroženo není, federace se na rozdíl opět od tenisového svazu i bez šéfa nachází v dobré kondici.

Po Janstově rezignaci přešly jeho pravomoci včetně podpisového práva v souladu se stanovami na prvního místopředsedu a místopředsedu. „A mezi valnými hromadami federaci stejně řídí výkonný výbor, který se pořád normálně schází,“ doplňuje Peterka.

A co bude s obsazením postu předsedy dál?

Momentálně se řeší, jestli toto „bezvládí“ bude pokračovat až do vypršení Janstova mandátu v roce 2027, nebo se předtím uskuteční volby nového předsedy.

Příští valná hromada je naplánována na 12. května a ČBF zatím neví, jestli bude řádná nebo volební. Záleží na rozhodnutí výkonného výboru, který 7. dubna posoudí návrhy na další postup.

„Kdyby docházelo k dovolení, šlo by podle stanov jen o předsedu, a to na období do konce aktuálního mandátu,“ upřesňuje Peterka.

„A protože dosud ani není termín volební valné hromady, zatím nikdo kandidaturu neoznámil.“