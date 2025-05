Thunder získali šanci zabojovat o titul podruhé v klubové historii, tu první měli v roce 2012. Tehdy tým s Kevinem Durantem nebo Jamesem Hardenem podlehl Miami 1:4 na utkání. Od té doby byla Oklahoma dvakrát ve finále konference, v letech 2014 a 2016 ale pokaždé vypadla. Minnesota se loučí se sezonou v této fázi podruhé za sebou, loni podlehla rovněž 1:4 na zápasy Dallasu.

Oklahoma City se stala s věkovým průměrem 25,56 let druhým nejmladším týmem po Portlandu v sezoně 1976/77, který si zahraje finále. „Byli připraveni od začátku, my ne. Dominovali od úvodního rozskoku,“ ocenil soupeře Anthony Edwards, jenž za Minnesotu zaznamenal 19 bodů a šest doskoků.

Domácí první čtvrtinu ovládli 26:9, v poločase vedli 65:32 a bylo prakticky po zápase. Soupeře donutili k 21 ztrátám, byli lepší na doskoku i v asistencích a vedli průběžně až o 39 bodů. Wolves nepomohlo ani 24 bodů a pět doskoků Juliuse Randlea.

Hvězdou utkání byl Gilgeous-Alexander, jenž má šanci stát se prvním majitelem ceny MVP od roku 2015, který zároveň vyhraje i titul. Tehdy se to povedlo Stephenu Currymu s Golden State. Chet Holmgren přidal 22 bodů a sedm doskoků, 19 bodů nastřílel Jalen Williams, jenž získal osm doskočených míčů.

„Nechtěl jsem se znovu vracet do Minnesoty. Chtěl jsem, aby fanoušci mohli postup do finále slavit s námi. Moje energie a úsilí směřovaly k tomu, aby dostali, co si opravdu zaslouží,“ řekl Gilgeous-Alexander. Čtvrtá výhra o 30 a více bodů v jednom play off je zároveň i novým ligovým rekordem. „Je to neskutečný pocit. Tahle slova lidé používají často, ale já se tak vážně cítím. Zároveň vím, že před sebou ještě stále máme nedokončenou práci,“ řekl Williams.

Současný tým Thunder, který sídlí v Oklahomě od roku 2008, nikdy titul nevyhrál. Podařilo se mu to jen pod hlavičkou Seattle SuperSonics v roce 1979.

Finále NBA začne ve čtvrtek 5. června. Oklahoma City se o titul utká s vítězem série mezi New Yorkem a Indianou, v níž Pacers vedou 3:1 na zápasy.