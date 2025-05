Timberwolves v průběhu utkání vedli až o 45 bodů a nakonec si stanovili nový klubový rekord v počtu bodů v utkání play off. Domácí zápas zakončili s úspěšností střelby 57 procent, navíc proměnili 20 ze 40 pokusů za tři body a přeskákali soupeře na doskoku 50:31.

„Neustále jsme tlačili na míč a stříleli jsme při každé příležitosti,“ uvedl Edwards. „Ale už teď musíme na tenhle zápas zapomenout. Už je minulostí, protože do dalšího utkání Oklahoma nastoupí plná odhodlání. Na to se musíme připravit,“ dodal.

„Brzy nás dostali pod tlak a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat,“ přidal Gilgeous-Alexander. „Dali nám několik dobře mířených úderů a my jsme měli obrovský problém dostat se do hry,“ přidal trenér vítězů základní části NBA Mark Daigneault.

Čtvrtý duel série je v Minneapolis na programu v noci z pondělí na úterý.