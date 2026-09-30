Joklové s Čechovou nové šperky nedorazí, Minnesota selhala hned v 1. kole play off

Shodně 21 body k vyřazení Minnesoty přispěly při druhé výhře hvězdná pivotka Breanna Stewartová, jež před dvěma týdny dovedla Američanky k dalšímu titulu mistryň světa, a bahamská pivotka s bosenským pasem Jonquel Jonesová. Ta navíc přidala třináct doskoků.
New York se stal prvním týmem nasazeným jako číslo osm, který ve třicetileté ligové historii vyřadil jedničku. Úvodní zápas hráčky Liberty v hale Minnesoty vyhrály v neděli 91:75.
„Mají skvělý tým. Samy jsme se dostaly do těžké situace a snažily se z ní najít cestu ven. Měly ale odpověď na všechno,“ řekla Courtney Williamsová, s 18 body nejlepší střelkyně Lynx.
Pod vedením Cheryl Reeveové vyhrály hráčky Minnesoty v základní části 33 zápasů ze 44. V závěru však formu ztratily, podlehly ve čtyřech z posledních šesti utkání základní fáze i obou duelech play off.
Nedařilo se mladé rozehrávačce Olivii Milesové, proti Liberty zvládla jen 11, respektive pět bodů. Vůdkyně minulých let Napheesa Collierová, jež se na hřiště vracela během sezony po operacích dolních končetin, byla uhlídána na 12 a 14 bodech.
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Joklová končí v WNBA: Nečekala jsem, že to oznámí před zápasem. Pro mě motivace
Joklová příliš šancí nedostávala, na začátku září ji Lynx nahradili zkušenější Aari McDonaldovou a Češka se po předčasném odchodu vrátila do Žabin Brno, od ledna ji čeká angažmá v nové soutěži Project B. Čechová si hned na začátku angažmá vážně poranila koleno.
Nyní ztratily šanci i na pomyslné bolestné v podobě prstenu pro nové šampionky. Na titulovou listinu se mohly připsat jako třetí a čtvrtá česká reprezentantka, výhru v WNBA mají ve svém resumé Kamila Vodičková (2004) a Jana Veselá (2010), obě slavily se Seattle Storm.
Sezona naopak pokračuje pro newyorskou rozehrávačku Pauline Astierovou, jež je v Evropě pod smlouvou v USK Praha.
Basketbalistky New Yorku zatím mají jeden ligový titul z předloňska, kdy ve finále udolaly právě Lynx. Pro semifinále čekají na vítězky souboje Atlanta Dream - Washington Mystics, přičemž první čtvrtfinále vyhrála Atlanta.
Nej trenérka, nej nováček. Lynx vládly základní části
Nejlepší trenérkou WNBA byla o víkendu vyhlášena Cheryl Reeveová z Minnesoty. Šedesátiletá rodačka z Omahy získala toto ocenění už popáté, čímž znovu vylepšila vlastní rekord.
S Minnesotou ovládla Reeveová stejně jako loni základní část zámořské soutěže. Klub vede už 17. sezonu, zastává i pozici prezidentky. Letos obdržela od novinářů 40 ze 74 hlasů. Druhá v anketě skončila Natalie Nakaseová z Golden State Valkyries s 20 hlasy.
Do Minnesoty putuje i cena pro nováčka roku, kterou obdržela rozehrávačka Olivia Milesová. Třiadvacetiletá hráčka, jež překonala několik nováčkovských rekordů, dostala hlas od všech 74 žurnalistů. Dvojka letošního draftu byla na pozici rozehrávačky těžkou konkurencí pro Joklovou.