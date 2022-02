Irving sezonním maximem pomohl Brooklynu srazit Milwaukee, Morant dal 46 bodů

Brooklyn uspěl teprve potřetí z posledních 16 zápasů. Potýká se se zraněními a stále nemůže počítat s Kevinem Durantem ani s novou posilou Benem Simmonsem. V Milwaukee však mohl nasadit Irvinga, který nemůže hrát domácí zápasy kvůli tomu, že není očkován proti koronaviru. A Bucks na jeho obranu marně hledali recept.

„Sledovat Kyrieho, to je jako sledovat nějakou videohru. Je neskutečné, jak se pohybuje a jak proměňuje těžké střely,“ řekl po svém debutu nový rozehrávač Brooklynu Goran Dragič, zkušený mistr Evropy se Slovinskem. Domácím nebylo nic platné, že Bobby Portis měl 30 bodů a 12 doskoků, Janis Adetokunbo 29 bodů a 14 doskoků a Khris Middleton 25 bodů.

Brooklyn se minutu a půl před koncem dostal do vedení zásluhou trojky Bruce Browna, a pak si náskok hlídal díky trestným hodům. Adetokunbo se ještě v poslední vteřině snažil o vyrovnávající trojku, ale minul.

Ještě lepší výkon než Irving předvedl Morant, který si vyšlápl na Chicago. Svou rychlostí ničil obranu Bulls a 46 body si o dva body vylepšil osobní maximum a také rekord Memphisu. „Před zápasem tady pouštěli akce Michaela Jordana, tak jsem se koukal. A asi mi to pomohlo, protože jsem najednou všechno trefoval,“ smál se Morant.

Grizzlies se navíc povedlo přibrzdit ve skvělé formě hrajícího DeMara DeRozena. Ten sice dal 31 bodů, ale potřeboval na to 29 střel. Přišel tak o svou rekordní šňůru osmi zápasů s alespoň 35 body a padesátiprocentní střelbou. Byl to pro něj ale desátý zápas s alespoň 30 body v řadě, což se za Chicago naposledy na začátku devadesátých let povedlo právě Jordanovi. Ten drží klubový rekord s 11 zápasy v řadě.

V čele Východní konference Chicagu uteklo Miami, které zvítězilo 133:129 nad San Antoniem. Bam Adebayo k tomu přispěl 36 body. Za San Antonio už nenastoupil český rozehrávač Tomáš Satoranský, který se podle zpráv zámořských médií domluvil na vykoupení ze smlouvy a vrátí se do Washingtonu Wizards. Změna dresu ale zatím oficiálně potvrzena nebyla.

Washington zatím bez Satoranského prohrál v Clevelandu 86:92 a zůstal jedenáctý ve Východní konferenci dvě výhry za desátou příčkou znamenající postup do předkola play off.