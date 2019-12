Gruzínec z Egypta? Žádná exotika, do Nymburka míří prověřený střelec

„Už před příchodem Ivana Almeidy jsme hledali typ hráče, jako je právě Michael Dixon, který nekompromisně jde do obránce, má střelu i nájezd a je schopný vzít v kritických chvílích odpovědnost na sebe. Že je toho Mike schopný, víme z jeho předchozího působení u nás. Teď je navíc starší a zkušenější. Také hodně zapracoval na schopnostech rozehrávače. Očekávání od něj jsou poměrně velká,“ říká generální manažer nymburského klubu Rudolf Šimeček.

Devětadvacetiletý Dixon přišel poprvé do Nymburka v létě 2015 a patřil k ústředním postavám vydařené sezony, kdy se kromě českého titulu povedlo postoupit i do čtvrtfinále VTB ligy. V zápase s Nižným Novgorodem nastřílel 35 bodů. V 62 duelech měl průměr 14,8 bodu při úspěšnosti tříbodové střelby 40 procent.

Mike Dixon v dresu Nymburka:

„Když jsem tu byl poprvé, měli jsme skvělou sezonu. Moc jsem si to tehdy užil a většina českých kluků z té doby tu stále je. Takže se těším, že si s nimi zas zahraji a že spolu opět budeme hrát o titul a budeme se snažit o úspěch i v Lize mistrů,“ poznamenal Dixon.

„S Krojcem (Martinem Křížem), Vojtou (Hrubanem), Martinem Peterkou, Petrem Bendou jsme měli dobrou chemii. Oni jsou tu už opravdu dlouho. Já se je teď budu snažit správně doplnit a doufám, že jim i klubu pomohu být ještě lepší,“ dodal.

V létě 2016 Dixon přestoupil na prestižní adresu do AEK Atény, kde měl průměr 12,6 bodu a pomohl k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Ale také se smolně zapletl do dopravní nehody, která skončila tragicky.

O rok později zamířil do Francie, kde oblékal tři měsíce dres Štrasburku, než v prosinci 2017 odešel do tureckého Bahcesehiru. Sezonu 2018/19 začal v Izraeli za Bnei Herzliya, jaro pak odehrál v Itálii za Reggio Emilia. Aktuální ročník začal v Egyptě, kde Al Ittihádu pomohl vyhrát mistrovství arabských klubů.

„V Egyptě to pro mě byla nová zkušenost. Bylo to zajímavé, ale když přišla tato možnost, domluvili jsme se na ukončení spolupráce. Teď jsem zpět v Nymburce a moc se na to těším,“ dodal Dixon.

„Měl by do týmu zapadnout, téměř polovina týmu ho zná. A měl by nám pomoci k tomu, abychom se nejen dostali do další fáze Ligy mistrů, ale uspěli i dál. Mike byl v neustálém kontaktu s trenéry Ronenem Ginzburgem i Orenem Amielem. Sledoval nás a jeho zapracování do týmu bude rychlé. Zná nás i prostředí, adaptace bude velmi krátká,“ dodal Šimeček.

Dixon také úspěšně reprezentoval Gruzii. Pomohl jí na mistrovství Evropy 2017, kde pak zapisoval 14 bodů na zápas.