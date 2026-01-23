Chtěl jsem čtyřicítku. Ani rekord sezony ostravskému Svobodovi na bratra nestačil

Jiří Seidl
  17:06
V posledním kole základní části na dálku v souboji s Olomouckem uhájili basketbalisté NH Ostrava osmou příčku, takže si po třech letech zahrají nadstavbovou skupinu A1. Jejich křídelník Michal Svoboda doufá, že nyní zabojují o šestou příčku, aby se vyhnuli předkolu play off.
Ostravští basketbalisté zahájí nadstavbu v neděli v 18.00 v hale Ústí nad Labem, které je o dvě výhry před nimi sedmé.

„S tím, že jsme ve skupině A1, jsme všichni spokojeni. Hlavně po tom začátku ligy,“ řekl českobudějovický odchovanec Michal Svoboda, který je v NH Ostrava od února 2023, kdy přišel z Pardubic. „Pořád to je ale jenom dílčí úspěch, nic většího jsme zatím v sezoně nedokázali, takže musíme být nohama na zemi a hrát zodpovědně.“

Zmínil jste začátek ligy, kdy jste prvních sedm utkání prohráli. To musela být těžká rána.
To ano, bylo to hodně těžké, zejména mentálně, udržet si nějakou další motivaci. Porážky nás srážely dolů o to víc, že nebyly o dvacet či více bodů, ale byly těsné. Takže i v tom to bylo docela náročné. Na druhou stranu jsme v téhle situaci už párkrát byli, když to řeknu smutně, a tak jsme s tou zkušeností z minulých let pracovali s tím, že se vše může v lepší obrátit.

Ostravský křídelník Michal Svoboda na čáře trestného hodu

A to se stalo. Co vás nakoplo?
Domácí výhra s Pardubicemi (v osmém kole 100:87). A pak nám ohromně pomohl Sam (Američan Samuel Godwin v listopadu nahradil Kanaďana Juliana Rocheho) na pivotu, hlavně v útočném doskoku, jichž má v průměru čtyři na zápas. I díky němu máme tu sílu.

i trenér Adam Choleva říkal, že vám prospěla výměna pivotů. Dá se teda říct, že angažmá zámořských hráčů před sezonou je vždy tak trochu loterie?
Určitě. Ale není to jenom u nás, můžeme se podívat asi úplně na všechny týmy. Třeba v Olomoucku nebo Ústí byli schopni vyměnit i pět amerických hráčů za dva měsíce, dokud nenašli toho správného.

Vy jste se v 18. kole při domácí výhře nad Ústím nad Labem 100:97 blýskl 37 body, což je rekord této sezony i váš osobní. Co to pro vás znamená?
Bylo to pro mě hořkosladké, protože jsem se zranil a utkání nedohrál. Ale hlavní je, že jsme zvítězili. Byl jsem nadšený, že se mi podařilo dát tolik bodů, jenže jsem se chtěl dostat aspoň na čtyřicet, protože to by znamenalo, že jsem překonal bráchu Martina (ten dal v březnu 2024 za Písek 39 bodů Olomoucku). Takže mě trochu štve, že má o dva body více (pousmál se).

Další šanci překonat ho máte v neděli v Ústí nad Labem, proti němuž se vám rekord podařil...
(Usmál se) Pro nás teď ve skupině A1 bude důležité ukrást někde dvě výhry, abychom se dotáhli na Ústí a Opavu, abychom se dostali před ně a nemuseli do předkola play off.

Michal Svoboda slaví výhru NH Ostrava.

Tudíž jdete do nadstavby s cílem skončit nejhůře šestí?
Nejméně na to šesté místo musíme cílit, protože předkolo je zrádné, hlavně Olomoucko v něm bude hodně silné. Když jim hra sedne, můžou klidně z dvanácti zápasů ve skupině A2 vyhrát deset a pak se budou těžce zastavovat.

Nadstavbu začínáte v Ústí nad Labem, které je v tabulce těsně před vámi. Bude to pro vás odrazový duel v boji o šestku?
Je to tak. To utkání určí tón nadstavby, protože pokud bychom je dokázali porazit, přiblížili bychom se jim na jednu výhru, měli s nimi lepší vzájemné zápasy a ještě bychom měli výhodu dalšího utkání s nimi u nás doma.

