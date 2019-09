Manažer basketbalistů ve snu: Prémie za čtvrtfinále se ani nevypisovaly

A líčí: „Jezdíme na zápasy, posloucháme, co se v Česku děje… A ptáme se: Je to vůbec pravda?“

Kéž by se v celém tom kalupu před dalším letem na lince ze Šen-čenu do Šanghaje mohl zastavit, aspoň na chvíli.

Tolik věcí by si šlo vychutnat!

„Před očima mi prolítly poslední roky. Před devíti lety jsme byli v evropské divizi B a jezdili hrát na Kypr. Začala se stavět pyramida - a teď jsme mezi osmi nejlepšími na světě. Rozhodně ne dílem náhody, ale dílem poctivé práce,“ popisuje Šob, který je u reprezentace osm let.

„Do toho slyšíte, že Leoš Mareš věnuje celou ranní show basketbalu a kapela Lucie údajně připravuje nějakou písničku. Úžasné pocity.“

Tím spíš pro něj, neboť má jako vrcholný představitel týmu nejlepší možný přehled o konkurenci.

I o tom, z jakých podmínek Češi došli mezi elitu.

Oni mají tryskáče, my tým

„Nevím, jestli si lidé v Česku uvědomují kontext. Proti komu ti kluci stáli, co je to za hráče, v jakých působí klubech, co mají za sebou, co vyhráli za tituly, kolik berou peněz,“ sype ze sebe. „Kontext zní: David a Goliáš. Oni se neuvěřitelně poctivou prací a obranou vyždímají do morku kostí a jsou schopní to zvládnout. A vyřadí Turecko, Brazílii, Řecko.“

Mančafty s celebritami z NBA.

Basketbalem posedlé národy.

VIDEO: Dejte jim čouda, klokanům! Dejvické divadlo poslalo vzkaz basketbalistům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Federace se nám snaží vytvořit co nejlepší podmínky a za to jí patří dík. Ale je třeba říct, že když sledujete ostatní týmy, jaké mají hvězdy, v čem žijí, jak lítají soukromými tryskáči a šetří každou minutu… Tihle kluci nikdy nepřišli s nestandardním požadavkem, nikdy si na nic nehráli,“ říká manažer národního týmu.

Austrálie - Česko Sledujte od 15.00 hodin podrobně online.

Z debat s kolegy se dozvěděl leccos. Třeba to, že Litevci dopřávali po celou přípravu každému hráči samostatný pokoj a umožňují jim mít v Asii rodiny: „Dokážete si představit, co to stojí? Masakr.“

Pro srovnání: basketbalový svaz vypsal prémie za postup ze skupiny a za případnou účast v kvalifikaci o postup na olympiádu - o obojím bylo rozhodnuto už minulý čtvrtek. „Nicméně o prémiích rozhoduje až zasedání výkonného výboru, které je za týden, teď jsme se tomu smáli: Heleďte, kde jsou vypsané bonusy za Top 8? Ty jo, na to jsme nebyli ready,“ vypráví Šob.

Jelikož pracuje pro pražské USK, tuší, v jaké výši se zhruba pohybují platy v české lize.

„Když se podíváte na fotbalovou soupisku Slavie, Sparty, Plzně, tak se tomu ty částky ani nepřibližují. Ale naši hráči z české ligy teď hrají na světové úrovni,“ říká. „Doufám, že úspěch pomůže nejen jim, ale i těm budoucím. Že bude víc dětí chtít hrát basketbal, a hlavně že partneři pochopí, že je basket globální sport, konkurence v něm gigantická a není sranda dostat se mezi osm nejlepších na světě.“

Herní výsledky už přišly, co ty účetní? Šob tomu chce věřit: „Že tím pádem budou chtít firmy sponzorovat ligu a budou na to hrdější, že se začnou basketu věnovat v rámci marketingových strategií. To by našemu sportu strašně pomohlo. A kdy jindy než teď?“

VIDEO: Patrik Auda na basketbalovém MS září, podívejte se na jeho trénink Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znovu se málem potřebuje štípnout, jestli tenhle sen není až příliš povedený. Před startem šampionátu s kolegou Janem Havlasem v žertu řešili, zda mají vyřizovat víza až do 16. září, tedy pro případ odletu až po skončení zápasů o medaile...

Nyní to je sice stále ještě zápas vzdálená, přesto už reálná možnost.

Rozvineme šapitó a jedeme...

V Číně se prostě dějí velké věci. „Řeknu to na férovku: fotbal je teď ve srabu a hokej se sice ještě drží, ale také není tam, kde jsme byli před deseti lety. Basket využil šanci a chytl ji za pačesy,“ popisuje muž, jenž chvílemi nevychází z údivu.

Český celek se radí. Vojtěch Hruban, Jaromír Bohačík, Tomáš Satoranský, Martin Kříž a Pavel Pumprla.

Kvůli tomu, jaké šajby Češi přetlačili na hřišti a také v zákulisí. Ostatně i tohle je na sportu krásné. Ani násobně vyšší finanční možnosti za vás žádné koše nedají.

„S tím cirkusem, co tady máme, je to neuvěřitelné,“ líčí Šob. „Tým slaví postup do top osmičky a videotrenér u toho stříhá Austrálii. Turci mají jen videokouče čtyři. Jedeme město od města, tam rozvineme šapitó, dobře to dopadne a zase jedeme dál. Na to, v jaké situaci český basket je, je tohle opravdu velký úspěch. Kluci tady dokázali něco nadstandardního - mimo možnosti a podmínky, které mají.“